Quando sai o resultado do Enem 2026? Veja expectativa

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não definiu a data de divulgação do resultado do Enem 2026, mas a expectativa é de que as notas saiam em janeiro de 2027.

O edital do exame diz apenas que os resultados individuais serão liberados em data a ser divulgada pelo instituto.

A previsão segue o histórico recente. No ano passado, o resultado foi divulgado em 16 de janeiro.

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será aplicada neste domingo, 8, e a segunda no domingo, 15, em todos os estados e no Distrito Federal. Segundo balanço preliminar do Ministério da Educação (MEC), o exame tem 5.055.818 inscritos confirmados, alta de 5,08% sobre os 4.811.338 de 2025.

Quando sai o gabarito do Enem 2026?

O gabarito vem antes da nota. O[grifar] edital determina que o Inep publique os gabaritos das provas objetivas até o 10º dia útil depois do segundo dia de aplicação, 15 de novembro. Na prática, o limite cai no fim de novembro.

No ano passado, o Inep divulgou os gabaritos do primeiro e do segundo dia em 13 e 19 de novembro, antes do prazo final.

O gabarito fica no Portal do Inep, na seção de provas e gabaritos, e permite conferir os acertos, mas não mostra a nota final. As provas objetivas são corrigidas pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera o padrão de acertos e o grau de dificuldade das questões.

Como consultar o resultado do Enem 2026?

A consulta é feita na Página do Participante, com CPF e senha da conta gov.br.

O Inep não envia o resultado por correspondência, e-mail ou outro meio. Segundo o edital, o acesso é exclusivo pela Página do Participante.

Como é calculada a nota do Enem?

O exame tem quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. São 180 questões ao todo.

A nota das objetivas é calculada pela TRI. A redação vale de 0 a 1.000 pontos e é corrigida por dois avaliadores, que dão de 0 a 200 pontos para cada uma das cinco competências.

Se as notas dos dois avaliadores forem muito discrepantes, um terceiro corretor entra na análise. O edital considera discrepância uma diferença de mais de 100 pontos no total ou de mais de 80 pontos em qualquer competência.

Quando posso ver a redação corrigida?

O edital prevê a vista da prova de redação, só para fins pedagógicos, depois da divulgação do resultado. A data também será informada pelo Inep, e o acesso será feito na Página do Participante.

Quando sai o resultado para treineiros?

Treineiros são os participantes que têm menos de 18 anos no primeiro dia de prova e vão concluir o ensino médio depois de 2026.

O resultado deles sai 60 dias depois da divulgação geral e serve apenas para autoavaliação. Se o resultado geral sair em janeiro, a nota dos treineiros deve sair em março. Essa nota não pode ser usada para acessar o ensino superior nem para programas de financiamento.

Calendário do Enem 2026

Todos os horários seguem o fuso de Brasília.

Domingo, 8 de novembro: primeiro dia, com Linguagens, Ciências Humanas e redação. Portões abrem às 12h e fecham às 13h. Provas das 13h30 às 19h.

primeiro dia, com Linguagens, Ciências Humanas e redação. Portões abrem às 12h e fecham às 13h. Provas das 13h30 às 19h. Domingo, 15 de novembro: segundo dia, com Ciências da Natureza e Matemática. Provas das 13h30 às 18h30.

segundo dia, com Ciências da Natureza e Matemática. Provas das 13h30 às 18h30. Até o 10º dia útil após 15 de novembro: prazo para o Inep divulgar os gabaritos.

prazo para o Inep divulgar os gabaritos. Janeiro de 2027 (previsão): resultado individual, em data ainda a ser divulgada.

resultado individual, em data ainda a ser divulgada. 60 dias depois do resultado geral: nota dos treineiros.

O que fazer com a nota do Enem?

A nota pode ser usada para disputar vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O cronograma do Sisu 2027 será publicado pela Secretaria de Educação Superior do MEC. Na edição passada, as inscrições do Sisu foram de 19 a 23 de janeiro de 2026.

A nota também pode ser usada para a certificação de conclusão do ensino médio, para quem tem 18 anos completos até o primeiro dia de prova e ainda não concluiu essa etapa. É preciso ter pelo menos 450 pontos em cada área e 500 na redação.