Enem 2026: o que pode ou não levar para o primeiro dia de prova?

Enem: O Inep proíbe o porte de armas e a entrada com bebidas alcoólicas no ambiente de prova
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09h29.
Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 09h30.
O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 8 de novembro. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, segundo o horário de Brasília. A prova começa às 13h30 e termina às 19h, com duração de cinco horas e meia.
Neste domingo, os participantes responderão a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, divididas igualmente entre as duas áreas do conhecimento, além de produzir uma redação. O segundo dia será realizado em 15 de novembro, com questões de Matemática e Ciências da Natureza.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, estabelece as obrigações dos estudantes e define quais materiais são permitidos ou proibidos. A EXAME reuniu as principais regras para evitar imprevistos no dia da prova.
Os participantes devem levar obrigatoriamente:
Uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;
Um documento oficial de identificação válido, com foto, físico ou digital, conforme as regras do edital.
Além disso, o Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso. O documento não é obrigatório, mas contém informações sobre o endereço do local de prova, o número de inscrição e as orientações para o participante.
O cartão está disponível na Página do Participante.
O participante deve apresentar um documento de identificação válido, conforme as exigências do edital.
Entre os documentos físicos aceitos estão:
Também são aceitos documentos digitais previstos no edital, apresentados nos aplicativos oficiais.
O participante que não apresentar um documento de identificação válido poderá ser impedido de realizar a prova.
O candidato deve utilizar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
A exigência vale tanto para o preenchimento do Cartão-Resposta quanto para a redação. O Inep informa que somente serão corrigidos os documentos preenchidos conforme as regras, sem emendas ou rasuras que comprometam a leitura.
Canetas de outras cores ou fabricadas em material não transparente não podem ser utilizadas para responder à prova.
Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos e anotações não podem ser utilizados durante o exame.
Caso o estudante leve algum desses materiais, deverá guardá-lo no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.
O envelope deve permanecer lacrado, identificado e embaixo da carteira durante a permanência do participante na sala.
Sim. Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos durante a prova.
Os alimentos podem, no entanto, ser vistoriados pelo chefe de sala. O participante deve permitir a inspeção e seguir as orientações da equipe de aplicação.
A recomendação é levar alimentos práticos para consumir ao longo das cinco horas e meia de prova.
Sim. O Inep não estabelece um traje obrigatório nem proíbe o uso de chinelos, bermudas ou outras roupas confortáveis.
O estudante pode escolher o calçado e as peças de roupa que considerar mais adequados para permanecer várias horas no local de prova.
A restrição vale para acessórios como bonés, chapéus, viseiras, gorros e óculos escuros, que devem ser guardados no envelope porta-objetos.
Artigos religiosos, como burca e quipá, podem passar por vistoria reservada, conforme as regras de segurança do exame.
O Inep proíbe o porte de armas e a entrada com bebidas alcoólicas no ambiente de prova.
Também não é permitido utilizar aparelhos eletrônicos ou manter materiais não autorizados fora do envelope porta-objetos.
Entre os itens que devem ser guardados estão:
Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer completamente desligados dentro do envelope porta-objetos. O participante será eliminado se algum aparelho emitir som, mesmo que esteja guardado.
O edital do Enem estabelece uma série de condutas que podem provocar a eliminação do participante, inclusive durante os procedimentos de identificação e fiscalização.
Será eliminado do exame o participante que:
O estudante também deve observar as regras para deixar a sala e levar o Caderno de Questões.
A saída definitiva da sala é permitida após duas horas de prova, mas o participante só poderá levar o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos de aplicação.
No primeiro dia, isso significa que o candidato poderá deixar a sala com o caderno a partir das 18h30, considerando o horário regular de encerramento às 19h.
Os participantes que tiveram atendimento especializado com tempo adicional aprovado seguem os horários e procedimentos específicos previstos pelo Inep.
No primeiro dia, em 8 de novembro, os horários são:
Os participantes com tempo adicional aprovado poderão realizar a prova até as 20h. Para quem teve aprovado o recurso de videoprova em Libras, o encerramento será às 21h.
No segundo dia, em 15 de novembro, a aplicação regular termina às 18h30.
Todos os horários seguem a referência de Brasília.
O primeiro dia será realizado no domingo, 8 de novembro de 2026. O segundo está marcado para 15 de novembro.
Não. O Inep recomenda levar o documento impresso, mas ele não é obrigatório para realizar a prova.
Não. O preenchimento do Cartão-Resposta e da Folha de Redação deve ser feito com caneta esferográfica preta de material transparente.
Sim, mas o aparelho deve permanecer completamente desligado dentro do envelope porta-objetos, lacrado e identificado. Se emitir som, o participante será eliminado.
Sim. Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, mas os alimentos podem ser vistoriados pela equipe de aplicação.
Sim. A saída definitiva é permitida após duas horas de prova. Para levar o Caderno de Questões, é necessário aguardar os últimos 30 minutos de aplicação.
O participante não poderá entrar no local de prova após o fechamento dos portões, às 13h, pelo horário de Brasília.