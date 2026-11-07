Enem 2026: o que pode ou não levar para o primeiro dia de prova?

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 8 de novembro. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, segundo o horário de Brasília. A prova começa às 13h30 e termina às 19h, com duração de cinco horas e meia.

Neste domingo, os participantes responderão a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, divididas igualmente entre as duas áreas do conhecimento, além de produzir uma redação. O segundo dia será realizado em 15 de novembro, com questões de Matemática e Ciências da Natureza.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, estabelece as obrigações dos estudantes e define quais materiais são permitidos ou proibidos. A EXAME reuniu as principais regras para evitar imprevistos no dia da prova.

O que levar para o Enem 2026?

Os participantes devem levar obrigatoriamente:

Uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Um documento oficial de identificação válido, com foto, físico ou digital, conforme as regras do edital.

Além disso, o Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso. O documento não é obrigatório, mas contém informações sobre o endereço do local de prova, o número de inscrição e as orientações para o participante.

O cartão está disponível na Página do Participante.

Quais documentos são aceitos no Enem 2026?

O participante deve apresentar um documento de identificação válido, conforme as exigências do edital.

Entre os documentos físicos aceitos estão:

Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa, emitida após 27 de janeiro de 1997;

Documento de identificação profissional emitido por conselho ou ordem de classe reconhecido por lei.

Também são aceitos documentos digitais previstos no edital, apresentados nos aplicativos oficiais.

O participante que não apresentar um documento de identificação válido poderá ser impedido de realizar a prova.

Qual caneta pode levar para o Enem?

O candidato deve utilizar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

A exigência vale tanto para o preenchimento do Cartão-Resposta quanto para a redação. O Inep informa que somente serão corrigidos os documentos preenchidos conforme as regras, sem emendas ou rasuras que comprometam a leitura.

Canetas de outras cores ou fabricadas em material não transparente não podem ser utilizadas para responder à prova.

Pode levar lápis para o Enem?

Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos e anotações não podem ser utilizados durante o exame.

Caso o estudante leve algum desses materiais, deverá guardá-lo no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.

O envelope deve permanecer lacrado, identificado e embaixo da carteira durante a permanência do participante na sala.

Pode levar comida para o Enem 2026?

Sim. Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos durante a prova.

Os alimentos podem, no entanto, ser vistoriados pelo chefe de sala. O participante deve permitir a inspeção e seguir as orientações da equipe de aplicação.

A recomendação é levar alimentos práticos para consumir ao longo das cinco horas e meia de prova.

Pode ir de chinelo e bermuda para o Enem?

Sim. O Inep não estabelece um traje obrigatório nem proíbe o uso de chinelos, bermudas ou outras roupas confortáveis.

O estudante pode escolher o calçado e as peças de roupa que considerar mais adequados para permanecer várias horas no local de prova.

A restrição vale para acessórios como bonés, chapéus, viseiras, gorros e óculos escuros, que devem ser guardados no envelope porta-objetos.

Artigos religiosos, como burca e quipá, podem passar por vistoria reservada, conforme as regras de segurança do exame.

O que é proibido levar para o Enem 2026?

O Inep proíbe o porte de armas e a entrada com bebidas alcoólicas no ambiente de prova.

Também não é permitido utilizar aparelhos eletrônicos ou manter materiais não autorizados fora do envelope porta-objetos.

Entre os itens que devem ser guardados estão:

Celulares, smartphones e tablets;

Relógios de qualquer tipo, inclusive inteligentes;

Fones de ouvido;

Calculadoras e agendas eletrônicas;

Pen drives, gravadores e aparelhos de MP3;

Alarmes e chaves com componentes eletrônicos;

Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetores auriculares;

Óculos escuros, bonés, chapéus e gorros;

Canetas fabricadas em material não transparente.

Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer completamente desligados dentro do envelope porta-objetos. O participante será eliminado se algum aparelho emitir som, mesmo que esteja guardado.

Quais são os motivos de eliminação do Enem 2026?

O edital do Enem estabelece uma série de condutas que podem provocar a eliminação do participante, inclusive durante os procedimentos de identificação e fiscalização.

Será eliminado do exame o participante que:

Iniciar a prova antes das 13h30 ou sem autorização do aplicador;

Realizar anotações nos materiais de prova antes da autorização;

Manter celular, relógio ou outro aparelho eletrônico fora do envelope porta-objetos;

Não manter os aparelhos eletrônicos desligados e guardados no envelope lacrado e identificado;

Permitir que um aparelho eletrônico emita qualquer som, inclusive alarme, mesmo dentro do envelope;

Portar fora do envelope objetos proibidos, como livros, anotações, lápis, borrachas, bonés ou protetores auriculares;

Descumprir as orientações da equipe de aplicação ou as regras do edital;

Prestar informações falsas durante a inscrição ou nos procedimentos de identificação;

Perturbar a ordem no local de prova;

Comunicar-se com outras pessoas, exceto integrantes autorizados da equipe de aplicação, a partir das 13h;

Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros;

Consultar livros, notas, papéis, impressos ou outros materiais não autorizados;

Fotografar, filmar, gravar ou divulgar imagens ou sons da prova;

Levar ou consumir bebidas alcoólicas, utilizar drogas ilícitas ou produtos de tabaco no local de aplicação;

Ausentar-se da sala sem acompanhamento de um fiscal, conforme as regras do edital;

Deixar definitivamente a sala antes de completar duas horas de prova;

Não permanecer na sala entre 13h e 13h30, ressalvadas as exceções previstas no edital;

Fazer anotações em objetos ou documentos não autorizados;

Destacar páginas ou partes do Caderno de Questões;

Sair com o Cartão-Resposta, a Folha de Redação ou outros materiais cuja retirada seja proibida;

Não entregar os materiais obrigatórios ao aplicador no prazo estabelecido;

Recusar os procedimentos obrigatórios de identificação, coleta biométrica ou revista eletrônica;

Recusar injustificadamente a vistoria de objetos, materiais, lanches ou artigos religiosos, conforme as regras do exame;

Portar armas ou praticar infração penal no local de prova.

O estudante também deve observar as regras para deixar a sala e levar o Caderno de Questões.

A saída definitiva da sala é permitida após duas horas de prova, mas o participante só poderá levar o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos de aplicação.

No primeiro dia, isso significa que o candidato poderá deixar a sala com o caderno a partir das 18h30, considerando o horário regular de encerramento às 19h.

Os participantes que tiveram atendimento especializado com tempo adicional aprovado seguem os horários e procedimentos específicos previstos pelo Inep.

Que horas começa e termina o Enem 2026?

No primeiro dia, em 8 de novembro, os horários são:

12h: abertura dos portões;

13h: fechamento dos portões;

13h30: início da prova;

19h: término da aplicação regular.

Os participantes com tempo adicional aprovado poderão realizar a prova até as 20h. Para quem teve aprovado o recurso de videoprova em Libras, o encerramento será às 21h.

No segundo dia, em 15 de novembro, a aplicação regular termina às 18h30.

Todos os horários seguem a referência de Brasília.