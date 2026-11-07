Nubank normaliza saques e depósitos de criptomoedas após instabilidade

O Nubank informou que as operações de saques e depósitos de criptomoedas foram normalizadas às 22h de sexta-feira, 6 de novembro. Os serviços haviam sido suspensos temporariamente após uma instabilidade em um fornecedor externo de dados utilizado pela plataforma de ativos digitais do banco.

Em comunicado, a instituição afirmou que o problema não afetou sua infraestrutura e que os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos durante a interrupção.

"O Nubank comunica a normalização das operações de saques e depósitos na sua plataforma de criptomoedas desde as 22h da sexta-feira. A instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou a infraestrutura do Nubank, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos", afirmou o banco.

O que aconteceu com as criptomoedas do Nubank?

A suspensão das transferências de criptomoedas foi identificada na sexta-feira, 6, e divulgada pelo perfil da Paradigma Education em uma publicação na rede social X.

Durante a instabilidade, os clientes ficaram impedidos de realizar depósitos e saques diretos de ativos digitais para plataformas externas. As operações de compra e venda de criptomoedas continuaram disponíveis no aplicativo.

Na ocasião, o Nubank atribuiu a interrupção a uma falha em um fornecedor externo de verificação de transações e afirmou que não havia riscos à segurança dos clientes.

O problema também atingiu operações de transferência de criptomoedas do Mercado Pago. A empresa informou na sexta-feira que havia identificado uma instabilidade decorrente de um incidente em um fornecedor de monitoramento de risco e prevenção à lavagem de dinheiro.

Segundo o site Bitnotícias, a interrupção estava relacionada a um incidente de segurança envolvendo a Chainalysis, empresa especializada em análise de transações em redes blockchain.

Com a atualização divulgada pelo Nubank, os serviços de saques e depósitos de criptomoedas da instituição estão restabelecidos desde a noite de sexta-feira. O comunicado não trouxe informações sobre a situação das operações do Mercado Pago.

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