Fraldas no 11.11: preços de Huggies e Pampers e como comparar

Comprar fraldas no 11.11 exige olhar além do valor do pacote. A quantidade de unidades, a linha, o tamanho e o frete mudam a conta. Um anúncio de R$ 95,99 pode atender a uma necessidade diferente de outro de R$ 222,74, mesmo quando ambos parecem uma oportunidade para abastecer a casa.

Esses foram os preços encontrados, respectivamente, para Huggies Máxima Proteção G com 92 unidades e Pampers Confort Sec M com 148 unidades no Magalu. Os preços foram revalidados em 6 de novembro de 2026, às 17h42, horário de Brasília. Os valores não incluem frete e precisam ser conferidos novamente no pedido.

Antes de aproveitar a data, separe a marca e a linha que a criança já usa, anote o tamanho e veja quanto ainda há em casa. Isso ajuda a comparar pacotes equivalentes e evita comprar um volume que pode sobrar na mudança de tamanho.

Huggies Máxima Proteção G: pacote de 92 unidades a R$ 95,99

O anúncio da Huggies Máxima Proteção G com 92 unidades exibia R$ 95,99, com pagamento em uma parcela sem juros. O produto era vendido e entregue pela Drogaria Araujo, dentro do marketplace do Magalu.

O custo da Huggies Máxima Proteção G com 92 unidades fica em aproximadamente R$ 1,04 por fralda antes do frete.

Dividindo o preço pelas 92 fraldas, o custo fica em aproximadamente R$ 1,04 por unidade antes do frete. Esse é o número a usar como referência ao pesquisar outros pacotes da mesma linha e tamanho.

A página também mostrava R$ 137,29 como preço de referência. Esse valor riscado é informado pelo vendedor; o histórico não foi verificado para confirmar o desconto. O código do anúncio é jd9f6271dc.

O pacote pode entrar na comparação de quem já procura essa linha no tamanho G. Não deve ser escolhido apenas porque seu custo unitário é menor que o de uma fralda de outra linha ou tamanho.

Pampers Confort Sec M: pacote de 148 unidades a R$ 222,74 no Pix

A Pampers Confort Sec M com 148 unidades aparecia por R$ 222,74 no Pix, vendida e entregue pelo Magalu. Em uma parcela sem juros, o preço exibido era de R$ 224,99.

Os dois exemplos deste guia têm linhas, tamanhos e quantidades diferentes.

O custo calculado é de aproximadamente R$ 1,51 por fralda no Pix, sem frete. No pagamento em uma parcela, sobe para cerca de R$ 1,52. A página identifica o tamanho M para a faixa de 6 a 10 kg e o produto pelo código 240690500. A faixa de peso é a indicada nesse anúncio, não uma regra para todas as marcas.

O pacote maior pode ser útil para reposição, mas exige um desembolso maior de uma vez. Antes de comprar vários, considere o ritmo de uso observado em casa e se o tamanho continua adequado.

Como calcular se a compra compensa

A conta mais útil é dividir o total a pagar pelo número de fraldas. Inclua o frete e desconte apenas cupons que realmente foram aceitos no pedido. Cashback a receber depois deve ficar separado do desconto imediato.

Para uma comparação justa, mantenha iguais marca, linha e tamanho. Uma fralda-calça, por exemplo, não deve ser tratada como o mesmo produto de um pacote com fechamento por fitas. Também confira se o anúncio vende um único pacote ou um kit com vários.

Use como referência o que foi pago recentemente pelo mesmo produto e, quando disponível, seu histórico de preços. A quantidade de fraldas por pacote pode mudar, então comparar apenas o valor total não basta.

Os dois exemplos deste guia têm linhas, tamanhos e quantidades diferentes. Eles não permitem concluir que uma marca é mais barata que a outra em qualquer situação.

Onde comprar e o que verificar no anúncio

Nos dois anúncios consultados havia botões de compra. Isso não confirma disponibilidade para todos os endereços. Informe o CEP antes de decidir, confira o prazo e veja quem vende e quem entrega: estar no site de um grande varejista não significa que todos os pedidos são vendidos pela própria rede.

O Magalu mantém uma página de campanha do 11.11, apresentada como esquenta da Black Friday. Não foi confirmado um cupom ou benefício específico dessa campanha para os dois pacotes. Os preços acima são os observados nos anúncios em 6 de novembro.

Checklist antes de fazer estoque

Confira marca, linha, tamanho e quantidade de unidades.

Calcule o custo unitário depois de acrescentar o frete.

Verifique se o desconto exige Pix, compra mínima ou outra condição.

Compare o preço com o mesmo produto, não apenas com outro pacote da marca.

Confira vendedor, entrega, nota fiscal e condições de troca.

Compre uma quantidade compatível com o uso da criança e com a possível mudança de tamanho.

Revise o valor final antes de pagar; o preço pode mudar ao selecionar outra oferta ou vendedor.

Para ampliar a pesquisa, veja onde encontrar ofertas do 11.11 e como comparar cupons, frete e parcelamento.

Perguntas frequentes Vale comprar um pacote maior de fraldas no 11.11? ＋ Pode valer se o custo por unidade, já com frete, for menor que o de pacotes equivalentes e se a quantidade fizer sentido para a família. Um pacote maior nem sempre tem o menor custo unitário. Qual dos dois anúncios tem menor preço por unidade? ＋ O Huggies G com 92 unidades fica em cerca de R$ 1,04 por fralda, e o Pampers M com 148 fica em R$ 1,51 no Pix, ambos sem frete. Como os produtos são diferentes, use cada valor para comparar anúncios da mesma linha e tamanho. É melhor comprar agora ou esperar a Black Friday? ＋ Não há garantia de que o mesmo pacote ficará mais barato em outra data. Compare o preço atual com suas referências e com a necessidade de reposição. Evite gastar mais para formar um estoque desnecessário.

Preços revalidados em 6/11/2026, às 17h42, horário de Brasília. Frete, prazo e disponibilidade por CEP não foram confirmados. Os custos unitários foram calculados e arredondados a partir dos valores dos anúncios. Não houve teste de desempenho das fraldas nem auditoria do histórico de preços.