'Imposto do pecado': veja quais carros poderão ter isenção em 2027

RESUMO ＋ O Imposto Seletivo, conhecido como "imposto do pecado", poderá ter alíquota zero para determinados automóveis a partir de 2027, conforme a Medida Provisória nº 1.399/2026. O benefício está previsto para veículos com registro de versão sustentável, mas a medida ainda não estabelece uma lista de modelos contemplados. Carros que já possuem IPI zero pelo programa Carro Sustentável não terão automaticamente o mesmo tratamento no novo tributo. A cobrança do Imposto Seletivo está prevista para começar em 2 de fevereiro de 2027.

O 'imposto do pecado', nome popular do chamado Imposto Seletivo, poderá zerar a alíquota sobre alguns automóveis a partir de 2027. A Medida Provisória nº 1.399/2026 prevê o benefício para veículos com registro de versão sustentável, mas ainda não cravou uma lista.

Previsto na Reforma Tributária, o tributo recairá sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e veículos com elevada emissão de poluentes. São dois os objetivos do novo imposto: aumentar a arrecadação e inibir o consumo e produção sobre determinadas categorias.

No caso dos automóveis, a medida também contempla casos específicos de automóveis adquiridos por pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e taxistas, desde que atendidas as condições legais.

A possibilidade de isenção relacionada a critérios ambientais não significa que todos os carros considerados sustentáveis ou que já tenham IPI zero estarão automaticamente livres do novo tributo.

O que é um carro sustentável?

O programa Carro Sustentável, criado no âmbito do MOVER, prevê IPI zero para veículos compactos fabricados no Brasil que atendam simultaneamente a quatro critérios:

Emitir menos de 83 gramas de CO₂ por quilômetro;

Ter mais de 80% de materiais recicláveis;

Ser fabricado no Brasil, com etapas como soldagem, pintura, produção do motor e montagem final no país;

Pertencer à categoria de veículo compacto.

A iniciativa já contempla modelos de entrada de diferentes montadoras. A lista de carros com IPI zero, referente ao primeiro semestre de 2026, inclui:

Chevrolet Onix (além dos Turbo, Plus e Plus Turbo) MT;

Fiat Mobi;

Fiat Argo Drive 1.0;

Hyundai HB20 (S, Comfort e Limited) 1.0 MT;

Renault Kwid;

Volkswagen Polo Track e Robust;

Volkswagen Tera MPI.

A cobrança do Imposto Seletivo está prevista para começar em 2 de fevereiro de 2027. As alíquotas estabelecidas pela MP são transitórias e deverão ser substituídas por regras permanentes a partir de 2028.