Quando a reforma tributária entra em vigor? Entenda como vai funcionar o período de transição

A Emenda Constitucional 132, que insere na Constituição brasileira as novas alterações do Sistema Tributário Nacional aprovadas e promulgadas na quarta-feira, 20, pelo Congresso Nacional, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 21.

A maior reforma tributária do Brasil desde a ditadura militar foi aprovada após rara convergência entre governo federal e Congresso. Na prática, a reforma vai possibilitar que o contribuinte saiba exatamente o quanto paga de imposto, acabará com distorções entre empresas e deslocará a cobrança do imposto da origem, onde a mercadoria é produzida, para o destino, onde é consumida.

A emenda unifica impostos federais, estaduais e municipais, além de de criar um sistema baseado no Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

As novas regras criam o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS estadual e o ISS municipal, e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que ficará no lugar de tributos federais, como o PIS e a Cofins.



O texto estabelece ainda um Imposto Seletivo que compensará o fim do IPI e servirá para desestimular o uso de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente.