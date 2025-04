Casa desaba na Zona Norte de São Paulo; bebê de 4 meses morre no incidente

Uma bebê de quatro meses morreu na manhã desta terça-feira, 22, após o desabamento de uma casa na avenida Humberto Gomes Maia, na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal da Brasilândia. A Defesa Civil informou, no entanto, que a criança não resistiu e veio a óbito. Outras quatro vítimas seguem hospitalizadas.

Além do bebê, um homem de 70 anos que morava na residência sofreu queimaduras de 1° e 2° graus em 50% do corpo, principalmente na região do pescoço e do tronco. O estado dele é grave. Uma mãe e duas crianças foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os bombeiros não deram detalhes do seu estado de saúde.

O desabamento ocorreu por volta das 6h. A suspeita é de uma explosão causada pelo vazamento de gás, quando um morador teria ligado a luz no meio da madrugadas. Após o trabalho dos bombeiros, o local foi deixado aos cuidados da Defesa Civil, que faz pericias para identificar as causas do acidente. As equipes ainda buscam por outras possíveis vítimas e vistoriam as casas vizinhas para detectar riscos de novos desabamentos.