Carro com material radioativo é roubado em São Paulo

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, informou na tarde de quinta-feira, 4, que um veículo transportando fontes radioativas foi roubado na cidade de São Paulo no domingo, 30.

Na picape, havia cinco embalagens de material radioativo. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como furto de veículo no 49º Distrito Policial (DP), em São Mateus, na Zona Leste da capital. Até a última atualização desta reportagem, os produtos não haviam sido localizados e nenhum suspeito pelo crime foi identificado ou detido.

Em nota, o órgão diz que o material radioativo furtado com o veículo está acondicionado em embalagens de chumbo que o blindam e evitam qualquer irradiação para o ambiente. Mas alerta que, se manipulado de forma inadequada, pode causar danos à saúde. A nota não detalha quais são os tipos de materiais roubados.

O veículo roubado e o material radioativo estavam sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante quando foram furtados, segundo a nota da CNEN. As autoridades pedem que, caso alguém encontre o material, mantenha distância segura e entre em contato imediatamente com a CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763 e também com a Polícia.