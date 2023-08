Carla Zambelli é alvo de operação da PF

A Polícia Federal cumpre nesta manhã de quarta-feira, 2, mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli e de prisão contra o hacker Walter Delgatti. Agentes estão no apartamento e no gabinete da parlamentar, em Brasília, e na casa do hacker, em São Paulo. Ela é investigada por supostamente contratar Delgatti para fraudar as urnas eletrônicas e tentar inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o relato do hacker.

Por que Carla Zambelli foi alvo de operação da PF?

"Em prosseguimento às ações em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União, no contexto dos ataques às instituições", escreveu o ministro da Justiça Flávio Dino, em uma rede social.