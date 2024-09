O ex-vereador e deputado Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa para prefeito de Fortaleza, de acordo com pesquisa do instituto ideia contratada pelo Grupo Jangadeiro. O candidato tem 31% das intenções de voto, ao menos sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o atual prefeito José Sarto (PDT), que marca 24%.

Na terceira posição aparece o ex-deputado André Fernandes (PL), que pontua com 16%. Pela margem de erro da pesquisa que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o Fernandes está tecnicamente empatado com deputado estadual Evandro Leitão (PT), que marca 14%. O senador Eduardo Girão (NOVO) tem 3%. Os demais candidatos não somaram 1%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral na capital cearense. No levantamento anterior, divulgado em julho, o Capitão Wagner também alcançava 31% das intenções de voto. Já Sarto perdeu dois pontos percentuais em relação aos 24% que tinha, a diferença, contudo, está dentro da margem de erro. O candidato do PL cresceu três pontos e o do PT. Os resultados, porém, não podem ser comparados, pois a pesquisa anterior trazia outros nomes.

Intenções de voto em Fortaleza:

Capitão Wagner (União Brasil): 31%

José Sarto (PDT): 24%

André Fernandes (PL): 16%

Evandro Leitão (PT): 14%

Eduardo Girão (NOVO): 3%

Técio Nunes (PSOL): 0,4%

Zé Batista (PSTU): 0,4%

Chico Malta (PCB): 0,3%

George Lima (Solidariedade): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 5%

Não sabe: 6%

* Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 100,3%, e não 100%.

Empate na pesquisa espontânea

A pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, aponta para um empate entre Capitão Wagner e o Sarto. Nessa modalidade, os que não sabem em quem votar somam 50%.

Capitão Wagner (União Brasil): 13%

José Sarto (PDT): 11%

André Fernandes (PL): 8%

Evandro Leitão (PT): 1%

Eduardo Girão (NOVO): 1

Outros: 2%

Ninguém/Branco/Nulo: 9%

Não sabe: 50%

Rejeição

O atual prefeito, por outro lado, tem a maior rejeição. De acordo com o Ideia, 32% dos entrevistados afirmaram que não votariam no candidato à reeleição de jeito nenhum. Em segundo está o seu adversário do União Brasil, com 26% das rejeições. O mesmo percentual que tem Evandro Leitão. André Fernandes é contestado por 22% e Eduardo Girão por 19%.

A gestão de José Sarto também foi questionada. A maioria, 28%, apontaram o governo do pedetista como regular. Outros 6% como ótima e 25% como boa. Na outra ponta, 15% avaliaram como ruim e 23% como péssimo. Os que não sabem somaram 3%.

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-08820/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 26 e 30 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.