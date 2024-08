A influência do Executivo federal e estadual nas eleições deste ano também foram consultadas pelo instituto. Nesse sentido, 25,2% responderam que se ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoiar um candidato, votará nele com certeza. Já com relação à influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 21,7% confirmaram também que votarão n escolhido do petista.

Em Fortaleza, o presidente é considerado ruim/péssimo por 42,6% da população. Por outro lado, 38,1% o consideram ótimo/bom. A maior desaprovação está concentrada no nome do atual prefeito, que é criticado por 43,5% e considerado ótimo e ou bom por 20,3%. Já o governador Elmano Freitas (PT) é bem avaliado por 29,4% e considerado ruim por 36,8%. Apesar da aprovação, 54% dos entrevistados responderam que não votariam em um escolhido do petista.