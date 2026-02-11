Caricaturas com IA viralizam e levantam uma pergunta: você entende como ela usa seus dados?

Uma nova tendência tomou conta das redes sociais: pessoas enviam suas fotos ao ChatGPT e pedem uma caricatura que represente sua rotina profissional. O resultado são versões em estilo cartoon cercadas por elementos que remetem ao trabalho de cada um.

Médicos aparecem com estetoscópios, professores em salas de aula ilustradas, corretores diante de prédios e contratos. Quanto mais detalhes o usuário fornece como cargo, rotina, vestimenta e ambiente, mais personalizada tende a ser a imagem. A diversão é imediata.

Mas a experiência também provoca uma reflexão silenciosa: o que a inteligência artificial considera para chegar a esse resultado?

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

O retrato vai além da foto

Diferentemente de aplicativos que apenas aplicam filtros, a IA combina a imagem enviada com informações compartilhadas ao longo das interações. Dados profissionais, preferências e descrições ajudam a compor um retrato mais contextualizado.

Essa capacidade chama atenção não apenas pela criatividade, mas pela forma como revela o volume de informações que oferecemos espontaneamente no ambiente digital.

A dúvida que surge com a tendência

Ao perceber que a caricatura reflete detalhes específicos da rotina, muitos usuários passam a se perguntar como esses sistemas organizam e utilizam os dados fornecidos.

Em um cenário em que ferramentas de IA se tornam cada vez mais presentes no trabalho e na vida pessoal, compreender seus mecanismos pode influenciar decisões sobre compartilhamento de informações e uso estratégico da tecnologia.

Quer entender tudo sobre inteligência artificial? Esse treinamento introdutório de quatro aulas te ensina como usar por apenas R$ 37

Entre engajamento e consciência digital

Em meio ao engajamento e aos compartilhamentos, a tendência também convida a uma pausa: o que acontece com as informações que fornecemos para gerar esse tipo de resultado?

A experiência deixa evidente que quanto mais dados são inseridos, mais detalhada e personalizada se torna a resposta da IA.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL