Caricaturas com IA viralizam e levantam uma pergunta: você entende como ela usa seus dados?

Redatora
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16h04.
Uma nova tendência tomou conta das redes sociais: pessoas enviam suas fotos ao ChatGPT e pedem uma caricatura que represente sua rotina profissional. O resultado são versões em estilo cartoon cercadas por elementos que remetem ao trabalho de cada um.
Médicos aparecem com estetoscópios, professores em salas de aula ilustradas, corretores diante de prédios e contratos. Quanto mais detalhes o usuário fornece como cargo, rotina, vestimenta e ambiente, mais personalizada tende a ser a imagem. A diversão é imediata.
Mas a experiência também provoca uma reflexão silenciosa: o que a inteligência artificial considera para chegar a esse resultado?
Diferentemente de aplicativos que apenas aplicam filtros, a IA combina a imagem enviada com informações compartilhadas ao longo das interações. Dados profissionais, preferências e descrições ajudam a compor um retrato mais contextualizado.
Essa capacidade chama atenção não apenas pela criatividade, mas pela forma como revela o volume de informações que oferecemos espontaneamente no ambiente digital.
Ao perceber que a caricatura reflete detalhes específicos da rotina, muitos usuários passam a se perguntar como esses sistemas organizam e utilizam os dados fornecidos.
Em um cenário em que ferramentas de IA se tornam cada vez mais presentes no trabalho e na vida pessoal, compreender seus mecanismos pode influenciar decisões sobre compartilhamento de informações e uso estratégico da tecnologia.
Em meio ao engajamento e aos compartilhamentos, a tendência também convida a uma pausa: o que acontece com as informações que fornecemos para gerar esse tipo de resultado?
A experiência deixa evidente que quanto mais dados são inseridos, mais detalhada e personalizada se torna a resposta da IA.
