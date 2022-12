Camilo Santana anuncia Izolda Cela como número 2 do MEC

O futuro ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira, 27, que a atual governadora do Ceará, Izolda Cela, será secretária-executiva da pasta. Aliada de Camilo, Izolda assumirá o segundo posto mais importante do MEC a partir de 2023.

“Trabalharemos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica”, escreveu Santana, no Twitter. “Com muito diálogo com estados e municípios, e a retomada dos investimentos, tenho convicção de que faremos a educação brasileira voltar a crescer”, acrescentou.

Ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do gabinete de transição, nesta terça-feira, Izolda sinalizou que o foco do trabalho deve ser a educação básica. “O país precisa compreender melhor sobre diagnósticos relacionados à educação básica. Desde a alfabetização e, principalmente, depois do período da pandemia”, disse.

Santana também confirmou nesta terça-feira que a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ficará com Fernanda Pacobahyba, atual secretária da Fazenda do Ceará. Ela coordenará repasses de recursos do MEC para estados e municípios.

Quem é Izolda Cela?

No início da transição de governo, Izolda chegou a ser cotada para ser ministra da Educação. Depois da indicação de Santana para o cargo, ela foi apontada como possível secretária de Educação Básica. Atualmente sem partido, Izolda já foi filiada ao PROS, ao PT e ao PDT. Pediu desfiliação do último por divergências políticas.

Izolda, psicóloga de formação, é a primeira governadora mulher do Ceará. Foi vice-governadora entre 2015 e 2022, durante os dois mandatos de Santana no estado, e assumiu o governo este ano, depois que ele deixou o posto para disputar o Senado.

O primeiro cargo político de Izolda foi de subsecretária de Desenvolvimento da Educação em Sobral (CE), em 2001. Em 2005, passou a ser secretária de Educação do município. Foi nomeada em 2007 secretária de Educação do Estado do Ceará, durante o governo de Cid Gomes (PDT).