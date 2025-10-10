Brasil

Caixa volta a financiar até 80% do valor de imóveis

Pacote também inclui o reajuste do teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12h43.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 12h50.

A Caixa anunciou, nesta sexta-feira, 10, que vai voltar a financiar até 80% o valor de imóveis no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

O pacote também inclui o reajuste do teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) na compra da propriedade. O valor, congelado desde 2018 em R$ 1,5 milhão, passa para R$ 2,25 milhões, adequando-se ao aumento dos preços dos imóveis.

"A Caixa hoje, não por ação dela, mas por ação do ministro Haddad, presidente do Conselho do Monetário Nacional, com o Banco Central, elevou para R$ 2.250 o teto do financiamento no SFH", disse Carlos Vieira, presidente da Caixa.

O anúncio ocorreu durante o evento de lançamento da nova política habitacional do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Desde 2024, a cota máxima de financiamento de imóveis pela Caixa era de 70%.

Segundo o presidente do banco, a decisão acontece após as mudanças nas regras do uso da poupança e do FGTS.

"São ações dessa natureza que, de forma conjunta, farão com que esse segmento que já acredita no seu governo, já acredita no Brasil que vai para frente, já acredita nas ações dos bancos públicos e privados, terão muito mais condições de fazer a diferença", disse Vieira.

"Nós precisamos ter o segmento da construção civil como grande alavancador desse país", completou.

