G7: Durigan vai à França discutir IA, energia e minerais críticos

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, viajou neste final de semana para a França, onde participará de reuniões do G7, encontros bilaterais com autoridades estrangeiras e discussões sobre temas considerados estratégicos.

Esta é a segunda viagem internacional de Durigan desde que assumiu a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a saída de Fernando Haddad da pasta para disputar o governo de São Paulo.

Segundo a Agência Brasil, entre os principais assuntos a serem tratados na viagem estão inteligência artificial, energia e a exploração de minerais.

A agenda começa em Paris, na próxima segunda-feira, 18, quando haverá a reunião de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G7, grupo formado por Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O Brasil participa do evento como país convidado.

Para o mesmo dia, estão previstos diálogos oficiais com representantes da sociedade civil e do setor privado francês, além de uma mesa redonda promovida pela revista Le Grand Continent. O ministro brasileiro também terá um almoço na redação do jornal Le Monde, em Paris.

Já no período da tarde, Durigan visitará a startup francesa de inteligência artificial Mistral AI, onde se reunirá com o CEO da empresa. À noite, o ministro participará do jantar ministerial do G7.

Reuniões e temáticas

Na terça-feira, 19, a agenda de Durigan inclui a reunião do G7 e uma série de encontros bilaterais.

Após o almoço ministerial, Durigan se reunirá com Anne Le Hénanff, autoridade do governo francês em inteligência artificial, e com a ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama.

O ministro brasileiro também deve se reunir com o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol. O encontro ocorre em meio às preocupações globais com o abastecimento energético, crise causada pela guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Durante sua participação no programa Na Mesa com Datena, da TV Brasil, que foi ao ar no dia 12 de maio, Durigan afirmou que pretende aproveitar a viagem para apresentar o Brasil como alternativa estratégica no mercado global de minerais críticos.

Esses minérios são considerados essenciais para a indústria tecnológica e para a transição energética.

Segundo Durigan, a intenção do governo é ampliar investimentos estrangeiros no setor mineral brasileiro sem abrir mão do controle nacional sobre os recursos naturais. A proposta inclui incentivo à industrialização local e agregação de valor à produção nacional.

O ministro afirmou que o objetivo é evitar que o país permaneça apenas como exportador de matérias-primas e defendeu o fortalecimento da indústria brasileira ligada à cadeia mineral e energética.