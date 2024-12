Vendas de carros elétricos da BYD disparam em novembro: recorde de 506.804 unidades

A BYD China divulgou, em 1º de dezembro, seus números mais recentes de produção e vendas, destacando um desempenho robusto no mercado de veículos elétricos. Em novembro, a empresa vendeu 506.804 veículos elétricos, representando um aumento de 67,86% em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 11 meses de 2024, as vendas acumuladas atingiram 3.757.336 unidades, um crescimento de 40,02% em relação ao mesmo intervalo de 2023.

Vendas por tipo de veículo

Entre os modelos vendidos em novembro, 198.065 foram carros 100% elétricos, enquanto 305.938 eram híbridos plug-in. No mercado internacional, as vendas de veículos elétricos de passageiros chegaram a 30.977 unidades, das quais 28.141 foram exportadas.

Crescimento de vendas de veículos elétricos da BYD

Além disso, as vendas totais de veículos elétricos novos da BYD em novembro somaram 504.003 unidades, um salto em relação às 301.378 vendidas no mesmo período do ano passado, marcando um crescimento de 67,2%. No acumulado de janeiro a novembro, a BYD já ultrapassou a marca de 3,74 milhões de veículos elétricos vendidos, consolidando sua posição como uma das líderes globais no setor.

Perspectivas para 2024

Com esse forte desempenho, a BYD continua a consolidar sua liderança no mercado de carros elétricos, mantendo sua estratégia de crescimento agressivo, tanto no mercado interno quanto internacional.