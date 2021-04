Butantan entrega 3,4 milhões de doses da CoronaVac; total é de 36 milhões

O Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira uma nova remessa de 3,4 milhões de doses da CoronaVac ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e o total já enviado à pasta desde janeiro chegou a 36,2 milhões de doses, informou o instituto. A CoronaVac é a vacina contra Covid-19 do laboratório chinês Sinovac.

Até o final de abril o Butantan prevê atingir o total de 46 milhões de doses da CoronaVac entregues para a campanha nacional de imunização contra a Covid-19. Posteriormente, o instituto, vinculado ao governo do Estado de São Paulo, promete entregar mais 54 milhões de doses da CoronaVac até o final de agosto.

Além da CoronaVac, a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 conta atualmente com doses da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, embora em quantidades ainda bastante inferiores em relação ao imunizante chinês que está sendo envasado pelo Butantan em sua fábrica em São Paulo.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 14.152.613 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19, enquanto 4.117.208 já tomaram a segunda dose.

Ainda de acordo com dados da pasta, o Brasil registrou 12.658.109 casos confirmados de Covid-19 e a doença já matou 317.646 pessoas no país. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mortes por Covid, atrás apenas dos Estados Unidos, onde a disponibilidade de doses de vacinas é muito maior, assim como a velocidade da vacinação.

____________________________________________________________________

