O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lidera com 74% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade, segundo a pesquisa Quaest encomendada pela TV Bahia, divulgada nesta terça-feira, 17. Na segunda posição, Geraldo Júnior (MDB) aparece com 6%, tecnicamente empatado com Kleber Rosa (PSOL), que tem 4%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Victor Marinho (PSTU) registrou 1% e os demais candidatos não pontuaram.

Essa é a segunda rodada de pesquisa da Quaest em Salvador. Na comparação com a anterior, divulgada em 27 de agosto, o atual prefeito cresceu oito pontos percentuais, enquanto o segundo colocado oscilou negativamente três pontos, mas dentro da margem de erro. Os demais não tiveram variações significativas.

Intenções de voto em Salvador:

Bruno Reis (União Brasil): 74%

Geraldo Júnior (MDB): 6%

Kleber Rosa (PSOL): 4%

Victor Marinho (PSTU): 1%

Eslane Paixão (UP): não pontou

Giovani Damico (PCB): não pontou

Silvano Alves (PCO): não pontou

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Bruno Reis também lidera com 47% das intenções de voto. Os indecisos diminuíram, saindo de 63% para 43%.

Bruno Reis (União Brasil): 47% (eram 29% na pesquisa anterior)

Geraldo Júnior (MDB): 3% (mesmo índice da pesquisa anterior)

Kleber Rosa (PSOL): 3% (1% na pesquisa anterior)

Giovani Damico (PCB): não pontuou nas duas pesquisas

Eslane Paixão (UP): não pontuou nas duas pesquisas

Silvano Alves (PCO): não pontuou nas duas pesquisas

Victor Marinho (PSTU): não pontuou nas duas pesquisas

Indecisos: 43% (eram 63% na pesquisa anterior)

Branco/Nulo/Não vai votar: 4% (mesmo índice da pesquisa anterior)

Avaliação do governo Reis

O instituto também perguntou aos eleitores sobre a gestão do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Na pesquisa de agosto, 59% avaliaram a administração do gestor de forma positiva. Agora, esse percentual subiu para 67%.

Na rodada anterior, 31% avaliaram a gestão como regular. Agora são 26%. Entre aqueles que avaliaram negativamente, 8% na primeira pesquisa, somaram nesta 4%. O percentual de eleitores que não sabe ou quis avaliar a gestão era de 2% em agosto e passou para 3%.

A pesquisa foi registrada no TSE como BA-01787/2024 e realizou 900 entrevistas entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.