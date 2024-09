O empresário Sandro Mabel (União Brasil) tem 24% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Goiânia, seguido pela deputada federal Adriana Accorsi (PT), que aparece com 22%, segundo pesquisa Quaest contratada pela Tv Anhanguera, afiliada da Rede Globo, e divulgada na noite desta quarta-feira, 18. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, a dupla está empatada tecnicamente na liderança.

Na terceira posição, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem 15%, empatado com Fred Rodrigues (PL), que soma 9%. Matheus Ribeiro (PSDB) tem 8% e Rogério Cruz (Solidariedade) aparece com 4%, também em empate. Professor Pantaleão (UP) tem 2%.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 3 de setembro, Mabel cresceu cinco pontos percentuais, saindo de 19% para 24% das intenções de voto. Adriana manteve o mesmo percentual, já Vanderlan Cardoso, que aparecia empatado com os candidatos do União e do PT, perdeu quatro pontos, ao cair de 19% para 15%. Os demais não tiveram variações significativas.

Intenções de voto em Goiânia:

Sandro Mabel (União Brasil): 24%

Adriana Accorsi (PT): 22%

Vanderlan Cardoso (PSD): 15%

Fred Rodrigues (PL): 9%

Matheus Ribeiro (PSDB): 8%

Rogério Cruz (Solidariedade): 4%

Professor Pantaleão (UP): 2%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vão votar: 7%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Adriana e Mabel também aparecem empatados com 13%. O número de indecisos, que antes era de 71%, caiu para 58%.

Adriana Accorsi (PT): 13% (eram 9%)

Sandro Mabel (União Brasil): 13% (eram 6%)

Fred Rodrigues (PL): 6% (eram 5%)

Vanderlan Cardoso (PSD): 6% (eram 4%)

Rogério Cruz (Solidariedade): 2% (não mudou)

Matheus Ribeiro (PSDB): 1% (não mudou)

Professor Pantaleão (UP): 0% (não mudou)

Indecisos: 58% (eram 71%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 1% (eram 2%)

Segundo turno

A Quaest também consultou os eleitores sobre um eventual segundo turno na disputa pela prefeitura de Goiânia entre os candidatos do União Brasil e do (PT). Nesse cenário Mabel seria eleito com 50% das intenções de voto/

Mabel: 50%

Adriana Accorsi: 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

A pesquisa foi registrada no TSE como GO-09481/2024 e realizou 900 entrevistas entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais um nível de confiança de 95%.