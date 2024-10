Brasil terá semana de chuva em todas as regiões; veja a previsão do tempo

A semana que começa nesta segunda-feira será chuvosa em todas as regiões do país, inclusive em áreas muito impactadas pela onda de seca que atinge o Brasil, segundo o MetSul. No Sudeste, as áreas mais afetadas pelas preciptações devem ser o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas Gerais. Já no Leste de Minas, Norte fluminense e no Espírito Santo chove pouco.

Apesar da quantidade escassa na maior parte do Nordeste, já se observa um aumento da precipitação em parte da região, principalmente no Oeste da Bahia e no Sul do Maranhão e do estado do Piauí. Por outro lado, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe devem ter uma semana com muito sol e chuva escassa, somente em pontos isolados.

Já no Norte, as chuvas devem ocorrer com maior intensidade no Amazonas, principalmente no Oeste e no Sul do estado. Também devem ocorrer preciptações no Sul do Pará, no Acre e em Rondônia.

A região Centro-Oeste tem expectativa de instabilidade em muitas áreas do Mato Grosso do Sul. O MetSul aponta também que a chuva deve ser mais frequente principalmente no Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal.

No Sul, as chuvas devem ser concentradas no estado do Paraná, especialmente no final da semana. Já na maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a previsão é de que os volumes nesta semana não devem ser altos.