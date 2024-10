Quinto voo de repatriação de brasileiros no Líbano pousa em São Paulo com 220 pessoas

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o quinto voo destinado à operação de repatriação de brasileiros no Líbano pousou às 6h06 desta segunda-feira, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregada na Operação “Raízes do Cedro”, do decolou às 12h deste domingo, 13, do aeroporto de Beirute com destino ao Brasil, transportando 220 pessoas e dois animais de estimação.

Desde que a missão foi iniciada, em 2 de outubro, a FAB já trouxe 1.105 pessoas, além de 14 pets (10 gatos e 4 cães). Foram transportadas, também, 19,1 toneladas em bagagem e 43 toneladas de donativos (insumos hospitalares, cestas de alimentos e outros).

Em menos de três semanas, a campanha aérea de Israel no Líbano matou mais de 1.400 pessoas, feriu quase 7.500 e deslocou 1,5 milhão de pessoas. A investida contra líderes do grupo xiita libanês Hezbollah no país já é considerada a mais intensa fora da Faixa de Gaza em duas décadas, de acordo com o grupo britânico de monitoramento de conflitos Airwars.