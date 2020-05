Brasil tem mais 816 mortes em 24 horas e ultrapassa marca de 15 mil óbitos

O Brasil registrou neste sábado (16) mais 816 mortes pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, levando o total de óbitos para 15.633, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde.

Também foram confirmados 14.919 novos casos da doença em um dia, levando o total de diagnosticados para 233.142. Entre eles há 127.837 em acompanhamento (54,8%) e 89.672 recuperados (38,5%).

O Brasil com isso se torna o quinto país mais atingido pela doença, ultrapassando a Itália, que tem 224 mil casos confirmados. Estamos atrás apenas de Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e Espanha, de acordo com o ranking atualizado pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Gestão

O Ministério da Saúde confirmou nesta manhã (16) que o secretário executivo da pasta, Eduardo Pazuello, assumirá interinamente o comando.

Ele entra no lugar de Nelson Teich, que pediu exoneração do cargo nesta sexta-feira, após discordar do presidente Jair Bolsonaro sobre os protocolos de recomendação da cloroquina.

Apesar do entusiasmo político em relação ao medicamento, usado contra a malária, estudos científicos até agora não mostram benefícios conclusivos da droga para o tratamento da covid-19.

A decisão de Teich veio menos de um mês após ele aceitar o cargo, substituindo Luiz Henrique Mandetta, demitido em 16 de abril.