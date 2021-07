Brasil tem 595 mortes por Covid-19, total chega a 533.488

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou neste domingo mais 595 mortes causadas pela Covid-19, o que eleva o total de óbitos provocados pela doença no país para 533.488, mostraram dados do Ministério da Saúde.

De acordo com os números da pasta, também foram registrados 20.937 novos casos da doença, o que eleva o total desde o início da pandemia no ano passado para 19.089.940 infecções confirmadas pelo coronavírus.

Os dados divulgados pela pasta aos domingos geralmente trazem números menores do que nos outros dias, pois aos fins de semana os registros de casos e mortes no sistema diminuem, o que faz com que confirmações e óbitos ocorridos aos fins de semana acabem entrando no sistema posteriormente.

O ministério divulgou ainda que o país tem 17.588.312 pacientes que contraíram a Covid-19 e que sobreviveram à doença, além de 968.140 casos que seguem em acompanhamento.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes causadas pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.