Brasil registra 1.347 mortes por covid-19 e total atinge 374.682

O Brasil registrou nesta segunda-feira 1.347 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 374.682, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 30.624 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 13.973.695, de acordo com a pasta.

O Brasil possui o segundo maior número absoluto de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, mas atualmente lidera o planeta na quantidade de vítimas reportadas diariamente, sendo responsável por um em cada quatro óbitos pela doença em todo o mundo a cada dia, conforme levantamento da Reuters.

Em termos de casos confirmados do coronavírus, o país ocupa o terceiro lugar global, acumulando menos registros apenas do que EUA e Índia.

As cifras desta segunda-feira, como de costume, ficaram aquém das que têm sido registradas nos demais dias da semana, uma vez que há represamento de testes aos finais de semana.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo atingiu nesta segunda as marcas de 2.750.300 casos e 88.528 mortes.

Um dia após o início de novas flexibilizações de medidas restritivas, no que foi batizado pelo governo paulista de "fase de transição", a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva no Estado figura em 83%.

"O número de internações segue em declínio... adotada diante da reversão da tendência de crescimento das internações, casos novos e óbitos, alcançada com as fases emergencial e vermelha desde março", disse o governo estadual em nota.

Conforme dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.281.421 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 41.418 mortes.

O governo federal ainda reporta 12.460.712 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.138.301 pacientes em acompanhamento.