A estratégia que espalha inteligência emocional da liderança para toda a equipe

Empresas que prosperam a longo prazo não são apenas tecnicamente eficientes, elas são emocionalmente inteligentes. E mais do que uma habilidade “bonita de ter”, a inteligência emocional se tornou uma vantagem estratégica.

No caso da Rosen Hotels, a inteligência emocional não está só nos treinamentos, ela faz parte da cultura desde o topo.

A seguir, veja como a empresa transformou o exemplo de seu fundador em uma estratégia prática, com impacto direto no dia a dia das lideranças — e como aplicar isso em qualquer organização em uma estratégia de três etapas. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Modelar o comportamento, uma vez que ter inteligência emocional começa de cima

O fundador Harris Rosen dava o exemplo: caminhava pelos corredores dos hotéis, falava com funcionários, recolhia lixo do chão. Não era teatro, era liderança visível e genuína, e hoje seus líderes mantêm esse padrão.

2. Ensinar com foco em ação, não só em conceito

A empresa criou o Rosen Power Hour, uma série de treinamentos curtos e híbridos sobre liderança, inteligência emocional e tomada de decisão.

Essas sessões vão além da teoria e pedem que cada participante defina uma ação prática para testar no trabalho.

3. Reforçar constantemente com ações reais

Inteligência emocional não é conteúdo de um curso isolado. A empresa reforça os aprendizados com:

Hot Topics mensais (sessões rápidas para resolver desafios reais)

Clube do livro interno com foco em temas de liderança

Follow-ups individuais para garantir que o que foi aprendido está sendo aplicado

