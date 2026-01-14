A estratégia que espalha inteligência emocional da liderança para toda a equipe

(Getty Images)
Redatora
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14h25.
Empresas que prosperam a longo prazo não são apenas tecnicamente eficientes, elas são emocionalmente inteligentes. E mais do que uma habilidade “bonita de ter”, a inteligência emocional se tornou uma vantagem estratégica.
No caso da Rosen Hotels, a inteligência emocional não está só nos treinamentos, ela faz parte da cultura desde o topo.
A seguir, veja como a empresa transformou o exemplo de seu fundador em uma estratégia prática, com impacto direto no dia a dia das lideranças — e como aplicar isso em qualquer organização em uma estratégia de três etapas. As informações foram retiradas de Forbes.
As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor
O fundador Harris Rosen dava o exemplo: caminhava pelos corredores dos hotéis, falava com funcionários, recolhia lixo do chão. Não era teatro, era liderança visível e genuína, e hoje seus líderes mantêm esse padrão.
A empresa criou o Rosen Power Hour, uma série de treinamentos curtos e híbridos sobre liderança, inteligência emocional e tomada de decisão.
Essas sessões vão além da teoria e pedem que cada participante defina uma ação prática para testar no trabalho.
Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação
Inteligência emocional não é conteúdo de um curso isolado. A empresa reforça os aprendizados com:
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória