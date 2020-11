Boulos suspende campanha de rua por suspeita de covid-19

O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), suspendeu a agenda da campanha de rua por uma suspeita de covid-19. Ele teve contato com a deputada federal e colega de partido, Sâmia Bomfim, diagnosticada com a doença na manhã da segunda-feira, 23.

De acordo com Boulos, o contato foi no fim da semana passada, muito rápido e ambos estavam de máscara. Ele disse ainda que vai continuar com a agenda de forma remota e alguns compromissos, com poucas pessoas, já agendados.

“Não tenho qualquer tipo de sintoma e por precaução decidimos fazer o teste. Minha equipe tentou agendar, mas só conseguiu para amanhã [quarta-feira]. E até sair o resultado, por absoluta precaução, não vamos fazer nenhuma agenda de rua”, disse ele em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 24, logo após um encontro com servidores públicos.

Na noite de segunda-feira, 23, Boulos e Bruno Covas (PSDB), que também disputa o segundo turno, participaram de um debate promovido pela TV Cultura, no programa Roda Vida. Covas já foi diagnosticado com a covid-19 em junho.

Boulos diminui a diferença para Covas

A cinco dias da votação do segundo turno em São Paulo, a pesquisa Datafolha, realizada nos dias 17 e 18, mostra que o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, segue avançando na preferência do eleitorado, passando de 42% a 45% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos).

O prefeito Bruno Covas (PSDB) registrou um recuo, e 58% para 55%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto ouviu 1.260 pessoas e a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP-0985/2020.

Pesquisa EXAME/IDEIA divulgada no dia 17 de novembro mostrava Covas com 56% das intenções de voto e Boulos com 31%, em um cenário que haveria 10% de votos nulos e brancos. Apenas 3% disseram não saber em quem votar.

Os dados de intenção de votos para a corrida eleitoral na capital paulista fazem parte de uma pesquisa exclusiva de EXAME/IDEIA, projeto que une EXAME Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

(Com Agência O Globo)