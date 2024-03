Eleições 2024: Polarização ou discutir a cidade? Para onde caminha o voto neste ano

O período eleitoral no Brasil ainda não começou oficialmente, mas em diversas cidades os prováveis candidatos iniciaram as pré-campanhas. Em um contexto de eleições municipais após uma disputa polarizada em 2022 entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro, a pergunta que surge é para onde vai caminhar o voto do brasileiro nesse ano.

Para Cila Schulman, CEO do Instituto de Pesquisa Ideia, a população tende a olhar para as necessidades da cidade ao invés de escolher o futuro prefeito com base em apoios de Lula ou Bolsonaro.

"Temos uma tese que a eleição não vai ser sobre a polarização, como querem os políticos, especialmente Lula e Bolsonaro. Está se falando muito da polarização, que as discussões vão girar em torno de projeto de poder e de pautas de costumes. Mas a nossa tese, e por enquanto é só uma tese, é que as eleições serão sobre as cidades. Porque o cidadão, na hora da prefeitura, quer entender o que vai melhorar para a cidade. Nas pesquisas que temos feito, o eleitor sabe exatamente qual o problema da sua cidade", explicou Schulman no podcast Eleições 2024 na EXAME.

Ao responder sobre qual perfil de candidatos o brasileiro deve optar nesse ano, Cila analisa que teremos uma "volta da política", após o pleito de 2016 ser recheado de outsiders, aqueles que constroem suas carreiras fora dos partidos políticos estabelecidos, e o de 2020 ser realizado em um contexto de pandemia, que dificultou candidaturas, principalmente femininas.

"Vamos voltar a política por vários motivos, o primeiro deles é pelo financiamento eleitoral. Antes, os candidatos e partidos precisavam arrecadar recursos de fora para fazer suas campanhas, então alguns outsiders que já vinham com apoio e recursos tinham muito espaço. E hoje os partidos têm seus próprios verbas, que é maior do que qualquer valor de doação, então é natural que tragam os seus políticos para concorrer as eleições", disse Schulman.

Outros pontos como qual será o grande tema das eleições, o cenário na cidade de São Paulo, os papeis de partidos como PT e PL no pleito municipal e a peculiaridade da disputa para vereadores foram abordados no 1º episódio do programa. A EXAME vai realizar programas semanais para analisar e trazer bastidores das campanhas das capitais brasileiras, com olhar especial para São Paulo, cidade onde fica localizada a redação da EXAME.



Nesse início de campanha, um série de entrevista está sendo realizada com os principais postulantes à prefeitura da cidade de São Paulo.

Assista acima o programa e veja as entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de São Paulo no canal do YouTube da EXAME.