Bolsonaro tem quadro estável e passa por exames complementares, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares, segundo boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 11, pelo Hospital Rio Grande, em Natal.

Bolsonaro estava em viagem no interior do Rio Grande do Norte. Ele passou mal durante a manhã e foi transferido para a capital potiguar. Ele procurou atendimento médico após sentir dores no abdômen em decorrência da facada que sofreu em 2018.

Segundo o boletim, Bolsonaro teve um "quadro de distensão abdominal e dor" e encontra-se hospitalizado com "parâmetros vitais estáveis". O ex-presidente recebe hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realiza exames laboratoriais complementares.

"Está programada a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico", diz o boletim.

Ainda de acordo com a nota, Bolsonaro está clinicamente orientado e sem dor após analgesia e, a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida, em comum acordo com a família, a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados.

Em coletiva após a divulgação do boletim, o diretor-geral da unidade, Luiz Roberto Fonseca, disse que o ex-presidente teria condições de ser transferido em UTI aérea.

Ao jornal o Globo, o médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, que já realizou outras cirurgias de Bolsonaro, disse que o ex-presidente poderá ser transferido para São Paulo e passar por um novo procedimento cirúrgico.

De acordo com o cirurgião, o ex-presidente está com o intestino "completamente paralisado" e o problema é "sério agora", mas não há nada decido.

Boletim médico de Bolsonaro

O Hospital Rio Grande informa que, no dia 11 de abril de 2025, por volta das 11:15 da manhã, deu entrada neste nosocômio o Ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, proveniente do Hospital de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. A transferência foi realizada por meio de remoção aérea, utilizando veículo de asa rotativa da PM do estado do RN, com destino inicial ao Hospital Walfredo Gurgel, sendo posteriormente conduzido em ambulância do SAMU/Natal até o Hospital Rio Grande.

O paciente apresentou-se com quadro de distensão abdominal e dor, tendo sido prontamente atendido pela equipe clínica e cirúrgica do hospital, sob coordenação do Dr. Hélio Barreto, e pelos cardiologistas Álvaro Barros e Dr. Marcelo Cascudo, além da Direção Médica sob os cuidados do Dr. Luiz Roberto Fonseca.

O Sr. Jair Bolsonaro encontra-se hospitalizado, com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares. Está programada a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico.

No momento, a condução do caso permanece.

O paciente está clinicamente orientado e sem dor após analgesia e, a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida, em comum acordo com a família, a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados.

Dr. Luiz Roberto Leite Fonseca

Diretor Médico – Hospital Rio Grande

CRM/RN 4132 – RQE 2998