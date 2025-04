Bolsonaro poderá ser transferido para SP e passar por nova cirurgia, diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá ser transferido para São Paulo e passar por uma nova cirurgia, segundo o médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo.

De acordo com o cirurgião, o ex-presidente está com o intestino "completamente paralisado" e o problema é "sério agora", mas não há nada decido.

"Por enquanto não irei a Natal. Sei que ele está doente, mas ainda não sei qual será a evolução do caso. Provavelmente, ele será transferido de onde está para São Paulo e poderá ser operado", afirmou ao jornal O Globo.

O cirurgião está em São Paulo, mas acompanha o caso de Bolsonaro, transferido de Santa Cruz, para Natal, no Rio Grande do Norte.

Macedo disse que o abdome do ex-presidente está distendido e que a conduta a ser tomada para aplacar as dores e resolver o problema de saúde, porém, continua sob avaliação.

"Ainda não o examinei. O Leandro Echenique, clínico-geral dele, quer que ele venha para São Paulo", afirmou.

Bolsonaro passa mal no RN

Bolsonaro deu entrada em um hospital na cidade de Santa Cruz, no interior Rio Grande do Norte, após sentir dores no abdômen em decorrência da facada que sofreu em 2018. O ex-presidente foi transferido de helicóptero para Natal para realizar mais exames. Quadro de Bolsonaro é considerado estável, de acordo com interlocutores do ex-presidente.

O ex-presidente desembarcou no Rio Grande do Norte para começar o projeto Rota 22, iniciativa do PL para ampliar a presença da oposição no Nordeste. A agenda de Bolsonaro previa passagem pelas cidades de Acari, Oiticica e Pau dos Ferros.

Desde a facada em 2018, Bolsonaro já foi internado mais de dez vezes e fez cinco cirurgias, duas delas com mais de duas horas de duração.