Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu atendimento médico nesta quinta-feira, 27, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso cumprindo pena pela sua participação na trama golpista.

De acordo com os filhos de Bolsonaro, os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan (PL-SC), ele foi atendido após sofrer uma nova crise de soluços. Carlos informou, por meio das redes sociais, que os soluços começaram na noite anterior e continuaram durante o dia.

A informação também foi confirmada pela PF à EXAME, que afirmou que os médicos do ex-presidente foram acionados a partir do momento em que apresentou mal-estar e, por telefone, orientaram os agentes nos cuidados necessários até que o problema fosse resolvido.

As crises de soluços de Bolsonaro são um efeito colateral das várias cirurgias que ele realizou após ser esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, após ser considerado culpado pelos crimes de liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaro está preso preventivamente desde sábado, 22, em uma sala especial na Superintendência da PF. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para garantir a ordem pública, evitar a fuga e impedir novas violações das medidas impostas ao ex-presidente. Isso significa também que a detenção decretada por Moraes ainda não corresponde ao cumprimento da pena por tentativa de golpe de Estado.

A decisão de Moraes menciona três fatores centrais: