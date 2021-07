Bolsonaro recebe alta de hospital em São Paulo

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), teve alta do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, neste domingo, 18.

Ele estava internado desde a quarta-feira, 14 de julho, para tratar um quadro de suboclusão intestinal, uma espécie de interrupção da atividade regular do órgão. Bolsonaro seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente.

A nota divulgada nesta manhã pela equipe do hospital foi assinada pelos médicos Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião-chefe do Vila Nova Star, Ricardo Camarinha, cardiologista do Presidente, Leandro Echenique, clínico e cardiologista, Antonio Antonietto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star e Pedro Henrique Loretti, diretor geral do Hospital Vila Nova Star.