Bolsonaro passará noite em hospital após crise de vômitos e soluços

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará a noite hospitalizado, depois de ter sido levado para um hospital de Brasília, nesta terça-feira, por uma crise de soluços e vômitos.

De acordo com o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a recomendação da equipe médica que o acompanha é para que fique sob observação e passe por exames durante a madrugada. Neste período, ele seguirá com dieta líquida e monitoramento da pressão. A equipe médica que o operou chegará por volta das 22h ao Distrito Federal para acompanhar os procedimentos.

— Os médicos orientaram a internação nessa noite. O diafragma dele travou, ficou dez segundos sem reação, sem respiração, o que o fez expelir um vômito a jato. A Michelle (Bolsonaro) o colocou no carro e trouxe — disse Flávio.

Bolsonaro foi levado nesta terça-feira para um hospital em Brasília após ter uma crise de soluços e vômitos. De acordo com o senador, ele também apresentava um quadro de pressão baixa no momento em que a família decidiu conduzi-lo para a unidade de saúde. Ele estava acompanhado de policiais que monitoram a residência onde cumpre prisão domiciliar e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Segundo o chefe da equipe médica que acompanha a saúde do ex-presidente, a ida ao hospital teve como objetivo realizar a "avaliação clínica, medidas terapêuticas e exames complementares".

— O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou na tarde de hoje um quadro de mal-estar, queda da pressão arterial e vômitos. Solicitei que fosse encaminhado ao Hospital DF Star para avaliação clínica, medidas terapêuticas e exames complementares. Assim que tivermos uma definição clara do quadro clínico, atualizaremos as informações — disse o médico Claudio Birolini, em nota distribuída a jornalistas.

Bolsonaro esteve no hospital no domingo passado, três dias após ser condenado a uma pena de 27 anos por tentativa de golpe e outros quatro crimes. Na ocasião, ele deixou a prisão domiciliar para realizar exames e procedimentos médicos. O boletim médico divulgado logo após a alta apontou quadro de "anemia" e a tomografia mostrou imagem residual de uma pneumonia recente.