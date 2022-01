Bolsonaro interrompe férias em SC para se internar em hospital de SP

O presidente Jair Bolsonaro, que passava férias em Santa Catarina, desembarcou em São Paulo na madrugada desta segunda-feira, e seguiu direto para o Hospital Nova Star, na Vila Nova Conceição, na Zona Sul da capital paulista.

A internação foi confirmada pelo médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde a facada em setembro de 2018. Macedo disse à CNN Brasil que há suspeita de uma nova obstrução intestinal e o presidente será submetido a exames para diagnóstico.

Bolsonaro estava em São Francisco do Sul, no estado catarinense, desde o dia 27 de dezembro. Junto com a primeira-dama Michelle e uma comitiva presidencial, ele embarcou num helicóptero da Força Aérea Brasileira por volta da meia-noite desta segunda-feira, seguiu para Joinville e de lá para São Paulo.

O presidente sofreu um atentado a faca durante a campanha presidencial, em 6 de setembro de 2018, e teve traumatismo abdominal. Desde então, o presidente passou por cinco cirurgias na região do abdômen. A última foi realizada no dia 25 de setembro de 2020, quando retirou um cálculo na bexiga. No mesmo período, precisou tratar uma hérnia situada no lado direito da parede abdominal.

A ultima internação de Bolsonaro ocorreu em 14 de julho de 2021 para tratar a uma obstrução intestinal. Ele teve alta do Hospital Vila Nova Star quatro dias depois.

Férias em Santa Catarina

Bolsonaro vem sendo criticado por não ter interrompido as férias para acompanhar de perto a situação das chuvas na Bahia, onde mais de 471 mil pessoas foram afetadas e 136 cidades declararam estado de emergência.

A passagem do presidente por Santa Catarina também foi marcada por passeios de motocicleta, jet-ski e diversas cenas de aglomerações. Bolsonaro chegou a ter contato, inclusive, com o deputado federal Coronel Armando (PSL), que testou positivo para Covid-19.