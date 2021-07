Bolsonaro está evoluindo de forma satisfatória, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e está "evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente" sem previsão de alta, disse boletim médico divulgado pelo hospital nesta quinta-feira.

O presidente, de 66 anos, foi transferido para o hospital paulista na tarde de quarta-feira, depois de dar entrada na madrugada do mesmo dia no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, com fortes dores abdominais. Antes de sua transferência para São Paulo, Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal.

Segundo o boletim médico "permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido". Na véspera, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) disse em nota que os médicos avaliariam a possibilidade de Bolsonaro passar por uma cirurgia e, mais tarde, em nota, o hospital disse que a equipe que acompanha o presidente optou inicialmente por um "tratamento clínico conservador".

Mais cedo nesta quinta, em um tuíte, o filho mais velho do presidente, o senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ), disse que Bolsonaro evoluiu bem e que, se continuar assim, não será necessária uma cirurgia.