Bolsonaro confirma Copa América no Brasil e anuncia 4 das 5 sedes

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a cerimônia de assinatura do contrato de transferência tecnológica da vacina da AstraZeneca/Oxford nesta terça-feira, 1, para confirmar que o Brasil será a sede da Copa América 2021 e anunciar que os governadores do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal concordaram em receber as partidas.

"Escolhemos as sedes em comum acordo, obviamente, com os governadores. Agora, já tivemos quatro governadores: aqui de Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais um agora, que chegou um pouco atrasado, também se prontificando a sediar a Copa América. Então, ao que tudo indica, prezado Queiroga, seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América", afirmou Bolsonaro.

Apesar de citar o Mato Grosso do Sul, o estado que se ofereceu para sediar o torneio foi Mato Grosso.

A informação também foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Ramos, em sua conta no Twitter.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público. — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021

Bolsonaro afirmou que serão observados no torneio os mesmos protocolos de segurança sanitária da Copa Libertadores da América. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta irá elaborar protocolos seguros para a realização da Copa América e para “trazer alegria ao povo brasileiro que ama o futebol”.

Segundo o presidente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) consultou o governo sobre a possibilidade de receber a Copa América, após as desistências da Argentina e Colômbia. Bolsonaro disse os ministros consultados foram unânimes em admitir receber o evento. "Não tínhamos porque ter qualquer posição contrária", declarou.

O anúncio de que o Brasil será a sede da competição tinha sido feito na segunda-feira, 31, pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).