Bolsonaro deve ser operado em Brasília neste domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma obstrução intestinal na sexta-feira, 11, decorrente do ataque com faca que sofreu em 2018, deverá passar por uma cirurgia exploratória no domingo. De acordo com a assessoria do ex-presidente, a expectativa da equipe médica que o acompanha é fazer uma intervenção cirúrgica para avaliar o impacto dos danos da obstrução.

O próprio ex-presidente divulgou hoje nas redes sociais um vídeo em que diz que deve passar por uma cirurgia. A decisão pela transferência para Brasília foi tomada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Há uma possibilidade muito grande de eu ser transportado para Brasília para continuarmos o tratamento com possível intervenção cirúrgica", disse Bolsonaro.

Mais cedo neste sábado, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), já havia falado sobre a possibilidade de cirurgia e confirmou que Bolsonaro será transportado hoje de Natal para Brasília em um avião que funcionará como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel.

O ex-presidente participava de um ato político na capital do Rio Grande do Norte quando começou a sofrer as sequelas. Marinho, que acompanha Bolsonaro no Rio Grande do Norte, declarou que o avião que levará Bolsonaro a Brasília vai decolar nesta tarde.

"A equipe médica que o acompanha está muito segura do quadro do presidente. Chegou na madrugada o médico da equipe que o acompanha já há algum tempo, que é o doutor Cláudio (Biroline). Eles entenderam que há uma necessidade de deslocá-lo para Brasília. Tem um avião que deve estar chegando nas próximas horas em Natal, uma UTI móvel que poderá levá-lo até Brasília e ele vai ficar hospitalizado no DF Star", declarou Marinho.

"Lá se tomará a decisão de qual será o procedimento a seguir. Esse quadro é um quadro que ele tem desde 2018, são quatro operações que ele fez decorrentes das consequências desse atentado à vida dele em 2018. Os médicos vão avaliar se há necessidade de fazer alguma intervenção", havia dito também o senador.

O ex-presidente passou mal no Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. Bolsonaro deu entrada em um hospital na cidade de Santa Cruz, a 115 quilômetros da capital potiguar, e depois foi transferido para Natal. O ex-presidente deu entrada no hospital Rio Grande às 11h15 de ontem, segundo boletim médico, com quadro de distensão abdominal e dor.

O líder da oposição também disse que há um apoio logístico das forças federal, estadual e municipal de segurança para garantir que a ida do ex-presidente ao aeroporto aconteça sem tumultos.

"Está sendo montada uma operação junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para que não haja tumulto no seu transporte, na sua chegada ao aeroporto".

Histórico médico

Desde o atentado com facada na região abdominal, em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG), o ex-presidente foi submetido a pelo menos seis cirurgias no local, de correções de hérnias a desobstruções intestinais.

A faca penetrou a parede abdominal, transfixou alças intestinais e vasos sanguíneos, e ficou alojada a poucos milímetros da artéria mesentérica superior, um dos principais ramos da aorta abdominal, responsável por irrigar grande parte do intestino delgado e porções do intestino grosso. A lesão atingiu a veia mesentérica, mas se a perfuração tivesse avançado apenas um centímetro a mais em direção ao lado esquerdo, poderia ter comprometido diretamente a artéria – o que, muito provavelmente, tornaria impossível uma intervenção cirúrgica eficaz. A região acometida tornou-se extremamente sensível.

Na primeira cirurgia de emergência, realizada ainda em Juiz de Fora, foi necessária uma incisão abdominal extensa, com cerca de 30 centímetros. Essa cicatriz tem limitações em termos de resistência, especialmente frente a alguns esforços ou hábitos, como atividades de impacto – por exemplo, montar a cavalo ou andar de moto.

A alimentação também desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde abdominal do ex-presidente. É essencial que os alimentos sejam cuidadosamente mastigados, o que favorece o peristaltismo intestinal – os movimentos involuntários que promovem o trânsito e a digestão do conteúdo no trato gastrointestinal – e, assim, contribui para a redução do risco de obstruções.