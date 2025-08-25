Bolsonaro deve receber visitas antes do julgamento no STF

A uma semana do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que permanece em prisão domiciliar, deve receber novas visitas ao longo dos próximos dias.

Por autorização do ministro Alexandre de Moraes, os aliados podem ir até a casa do ex-mandatário no intervalo entre as 10h e 18h na data marcada e devem seguir as regras estabelecidas pela Corte, como a proibição do uso de celulares.

Visitas autorizadas nesta semana

Nesta semana, estão autorizados a visitar Bolsonaro:

25/08 : Altineu Côrtes (PL-RJ), deputado federal e vice-presidente da Câmara

: Altineu Côrtes (PL-RJ), deputado federal e vice-presidente da Câmara 26/08 : Ricardo Mello Araújo (PL-SP), vice-prefeito de São Paulo

: Ricardo Mello Araújo (PL-SP), vice-prefeito de São Paulo 27/08 : Tomé Abduch (Republicanos-SP), deputado estadual de São Paulo

: Tomé Abduch (Republicanos-SP), deputado estadual de São Paulo 28/08: Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL

Os familiares do ex-presidente, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), foram autorizados a visitá-lo sem autorização prévia do Supremo. Já com o aval de Moraes, ele ainda recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como seu sucessor nas urnas, além dos senadores Ciro Nogueira, presidente do PP.

Outras autorizações e restrições

Na semana passada, também foram autorizados a visitar Bolsonaro os deputados Domingos Sávio (PL-MG), Júlia Zanatta (PL-SC), Joaquim Passarinho (PL-PA) e Capitão Alden (PL-BA). O magistrado, no entanto, não autorizou a ida do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), uma vez que ele é alvo de uma investigação sobre desvio de dinheiro público que tramita no STF.

Desde que a prisão domiciliar foi decretada, o ex-presidente também foi autorizado por Moraes a deixar a casa para a realização de uma série de exames em um hospital particular em Brasília. Na mesma decisão, o magistrado também recusou pedidos avulsos de visita a Bolsonaro apresentados por terceiros, e não por sua defesa.