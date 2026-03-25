Bolsonaro apresenta 'evolução clínica favorável', mas sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou evolução clínica favorável, mas ainda não há previsão de alta hospitalar, informou o boletim médico nesta quarta-feira, 25.

Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, há mais de uma semana, após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral, uma infecção que afeta ambos os pulmões. O quadro teve início durante sua passagem pelo 19º Batalhão da Polícia Militar.

Na terça-feira, 24, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão para o regime domiciliar temporário pelo período de 90 dias.

De acordo com a equipe médica, "Paciente mantém evolução clínica favorável, segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora", conforme comunicado oficial divulgado pelo hospital.

Mais cedo, o cardiologista Brasil Caiado afirmou que há expectativa de liberação hospitalar até sexta-feira, 27, caso o quadro clínico se mantenha estável.

Veja a íntegra do boletim médico

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Paciente mantém evolução clínica favorável, segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta hospitalar.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Wallace S. Padilha - Clínico Médico - Gerente Médico

Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral