Bolsonaro apresenta 'evolução clínica favorável', mas sem previsão de alta

Repórter
Publicado em 25 de março de 2026 às 16h41.
Última atualização em 25 de março de 2026 às 16h45.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou evolução clínica favorável, mas ainda não há previsão de alta hospitalar, informou o boletim médico nesta quarta-feira, 25.
Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, há mais de uma semana, após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral, uma infecção que afeta ambos os pulmões. O quadro teve início durante sua passagem pelo 19º Batalhão da Polícia Militar.Nada de visitas, celulares e redes sociais: as regras para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro
Na terça-feira, 24, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão para o regime domiciliar temporário pelo período de 90 dias.
De acordo com a equipe médica, "Paciente mantém evolução clínica favorável, segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora", conforme comunicado oficial divulgado pelo hospital.
Mais cedo, o cardiologista Brasil Caiado afirmou que há expectativa de liberação hospitalar até sexta-feira, 27, caso o quadro clínico se mantenha estável.
O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Paciente mantém evolução clínica favorável, segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta hospitalar.
Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral
Dr. Leandro Echenique - Cardiologista
Dr. Brasil Caiado - Cardiologista
Dr. Wallace S. Padilha - Clínico Médico - Gerente Médico
Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral