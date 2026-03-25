Médico de Bolsonaro diz que ex-presidente deve ter alta na sexta-feira

O médico Brasil Ramos Caiado, da equipe que atende Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o ex-presidente deve ter alta na sexta-feira.

Internado há duas semanas no Hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro teve "significativa melhora" e deve seguir com antibióticos para tratar a pneumonia até quinta-feira. Segundo o médico, a alta só não vai ocorrer se houver alguma intercorrência.

"O raio-X de ontem a noite nos deixou muito tranquilos. No início da internação, já havíamos estimado um período de mais ou menos 14 dias, pela nossa experiência em quadros semelhantes. Há ainda uma lesão residual no pulmão esquerdo, mas isso já era esperado", disse Caiado.

Moraes autoriza prisão domiciliar

Na última terça-feira, 24, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar temporária, com validade de 90 dias.

Na decisão, Moraes classificou a concessão como "prisão domiciliar humanitária temporária". Segundo o magistrado, após esse prazo, será realizada uma nova avaliação dos requisitos para a manutenção desse tipo de detenção, incluindo com perícia médica se houver necessidade.

"O ambiente domiciliar é o mais indicado para preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica, devido às condições mais frágeis do sistema imunológico de idosos, o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões, com retorno da força, fôlego e disposição, pode durar entre 45 (quarenta e cinco) e 90 (noventa) dias", reforçou Moraes.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena na Papudinha, em Brasília.

Bolsonaro recebeu notícia com 'satisfação'

Caiado disse que Bolsonaro recebeu com "satisfação" a notícia de que poderia cumprir a pena em casa. "No início da internação, ele percebeu a gravidade do problema, ficou bastante abatido. Com a melhora, ele foi voltando (a ficar melhor). Recebeu com satisfação (a noticia de que vai para casa)", afirmou o médico.

De acordo com o Caiado, a família já está adaptando a casa de Bolsonaro em Brasília para recebê-lo. "Já foi providenciada uma cama diferenciada por conta do refluxo. O ambiente residencial é sempre melhor", disse.

Caiado afirmou ainda que existe a possibilidade de, após a recuperação da pneumonia, Bolsonaro passar por uma cirurgia no ombro direito para corrigir uma lesão.

*Com informações do Globo