Bill Ackman diz que suspensão de X no Brasil pode 'afastar investidores'

O bilionário de fundos de hedge, Bill Ackman, se juntou aos que criticaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender o X de Elon Musk no Brasil, dizendo que isso "provavelmente afastará investidores e prejudicará o país".

Na sexta-feira, Moraes ordenou que os provedores de serviços de internet no Brasil bloqueassem seus usuários de acessar o X depois que a empresa de mídia social se recusou a nomear um representante legal no país para lidar com solicitações de retirada de contas supostamente envolvidas na disseminação de desinformação política. O ministro do STF chegou inclusive a ordenar que aplicativos de VPN fossem bloqueados no país, mas voltou atrás. Nesse modo de acesso, os usuários conseguem entrar em sites como se estivessem em outro país, por exemplo.

Moraes também ordenou o congelamento de fundos mantidos por outra empresa de Musk, a Starlink, para servir como garantia para multas impostas ao X por não seguir as decisões judiciais. A Starlink presta serviço de internet por satélite e não tem qualquer ligação com o X.

"A China cometeu atos semelhantes que levaram à fuga de capital. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais.", escreveu Ackman no X.

No fim de semana, a maioria dos maiores provedores de internet do Brasil obedeceu à ordem, pressionando os usuários do país a migrarem para alguns dos concorrentes do X. A rede de mídia social Bluesky, fundada por Jack Dorsey, fundador do Twitter que vendeu a plataforma a Musk em 2022, relatou um milhão de novos usuários em três dias e publicou uma série de postagens em português para dar as boas-vindas aos brasileiros que se inscreveram no serviço.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal analisa nesta segunda-feira, 2, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a rede social X no Brasil desde o última sexta-feira, 30.