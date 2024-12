Barroso termina uso obrigatório de câmaras corporais pela PM de SP

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, determinou que os agentes da Polícia Militar de SP são obrigados a usar as câmaras corporais durante todas as operações. A decisão foi tomada neste domingo, 8, e divulgada nesta segunda-feira, 9.

Além de determinar o uso obrigatório dos equipamentos, o magistrado também determinou:

A gravação ininterrupta das imagens nas operações até que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto (automático e intencional);

O fornecimento de informações sobre os processos disciplinares em curso sobre descumprimento do uso de câmeras;

Apresentação mensal de relatórios do governo de São Paulo sobre as medidas determinadas;

Recomposição do número total de câmeras de modo que, pelo menos, 10.125 equipamentos estejam em operação; No último mês de novembro, Barroso havia fixado um prazo para que o governo estadual informasse mais detalhes sobre o contrato firmado com a empresa Motorola Solutions em maio deste ano e qual seria o cronograma para execução dos sistemas de gravação e de capacitação para uso dos equipamentos. Na última sexta-feira,6, a gestão de Tarcísio de Freitas respondeu à Corte e disse que as ações estão sendo "implementadas de forma gradual" e que testes estavam programados para o dia 10 de dezembro, mas para o presidente do STF, ainda não houve um "cumprimento satisfatório" dos compromissos assumidos pelo governo paulista em relação ao uso de câmeras corporais.

Em atualização