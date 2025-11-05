Economia

Brasil segue com segundo maior juro real do mundo com Selic a 15%

Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,74%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking

André Martins
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19h08.

O Brasil segue com o segundo maior juro real do mundo após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence. 

O Banco Central (BC) manteve a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a terceira manutenção da Selic consecutiva.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.

Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,74%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 17,8%. A Rússia está na terceira posição com 9,1%, seguida pela Argentina, com 5,16%. 

A Holanda tem o menor juro entre os países do ranking, com -3,05%.

No geral, entre 165 países, 77,58% mantiveram os juros, 3,64% elevaram e 18,79% cortaram. No ranking, entre 40 países, 77,5% mantiveram, enquanto 0% elevaram as taxas e 22,5% cortaram.

Em termos nominais, permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de
Turquia, Argentina e Rússia.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Aqui está a tabela combinando as informações das duas imagens em uma única tabela:

RankingPaísTaxa real
1Turquia17,80%
2Brasil9,74%
3Rússia9,10%
4Argentina5,16%
5Índia4,21%
6Colômbia3,66%
7México3,54%
8África do Sul3,31%
9Tailândia2,77%
10Indonésia2,41%
11Filipinas2,09%
12Hungria1,97%
13Israel1,87%
14China1,76%
15Malásia1,67%
16Hong Kong1,52%
17Suécia1,40%
18Chile1,16%
19República Tcheca1,06%
20França1,03%
21Polônia0,90%
22Itália0,71%
23Cingapura0,66%
24Nova Zelândia0,58%
25Grécia0,56%
26Coreia do Sul0,31%
27Estados Unidos0,26%
28Austrália0,23%
29Suíça0,07%
30Reino Unido0,03%
31Taiwan0,01%
32Bélgica0,01%
33Portugal-0,17%
34Alemanha-0,40%
35Dinamarca-0,52%
36Espanha-1,08%
37Japão-1,35%
38Canadá-1,62%
39Áustria-1,99%
40Holanda-3,05%
Média Geral1,78%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

