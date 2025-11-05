Brasil segue com segundo maior juro real do mundo com Selic a 15%

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19h08.
O Brasil segue com o segundo maior juro real do mundo após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.
O Banco Central (BC) manteve a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a terceira manutenção da Selic consecutiva.
O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.
Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,74%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 17,8%. A Rússia está na terceira posição com 9,1%, seguida pela Argentina, com 5,16%.
A Holanda tem o menor juro entre os países do ranking, com -3,05%.
No geral, entre 165 países, 77,58% mantiveram os juros, 3,64% elevaram e 18,79% cortaram. No ranking, entre 40 países, 77,5% mantiveram, enquanto 0% elevaram as taxas e 22,5% cortaram.
Em termos nominais, permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de
Turquia, Argentina e Rússia.
Aqui está a tabela combinando as informações das duas imagens em uma única tabela:
|Ranking
|País
|Taxa real
|1
|Turquia
|17,80%
|2
|Brasil
|9,74%
|3
|Rússia
|9,10%
|4
|Argentina
|5,16%
|5
|Índia
|4,21%
|6
|Colômbia
|3,66%
|7
|México
|3,54%
|8
|África do Sul
|3,31%
|9
|Tailândia
|2,77%
|10
|Indonésia
|2,41%
|11
|Filipinas
|2,09%
|12
|Hungria
|1,97%
|13
|Israel
|1,87%
|14
|China
|1,76%
|15
|Malásia
|1,67%
|16
|Hong Kong
|1,52%
|17
|Suécia
|1,40%
|18
|Chile
|1,16%
|19
|República Tcheca
|1,06%
|20
|França
|1,03%
|21
|Polônia
|0,90%
|22
|Itália
|0,71%
|23
|Cingapura
|0,66%
|24
|Nova Zelândia
|0,58%
|25
|Grécia
|0,56%
|26
|Coreia do Sul
|0,31%
|27
|Estados Unidos
|0,26%
|28
|Austrália
|0,23%
|29
|Suíça
|0,07%
|30
|Reino Unido
|0,03%
|31
|Taiwan
|0,01%
|32
|Bélgica
|0,01%
|33
|Portugal
|-0,17%
|34
|Alemanha
|-0,40%
|35
|Dinamarca
|-0,52%
|36
|Espanha
|-1,08%
|37
|Japão
|-1,35%
|38
|Canadá
|-1,62%
|39
|Áustria
|-1,99%
|40
|Holanda
|-3,05%
|Média Geral
|1,78%
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.