Brasil segue com segundo maior juro real do mundo com Selic a 15%

O Brasil segue com o segundo maior juro real do mundo após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Banco Central (BC) manteve a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a terceira manutenção da Selic consecutiva.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.

Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,74%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 17,8%. A Rússia está na terceira posição com 9,1%, seguida pela Argentina, com 5,16%.

A Holanda tem o menor juro entre os países do ranking, com -3,05%.

No geral, entre 165 países, 77,58% mantiveram os juros, 3,64% elevaram e 18,79% cortaram. No ranking, entre 40 países, 77,5% mantiveram, enquanto 0% elevaram as taxas e 22,5% cortaram.

Em termos nominais, permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de

Turquia, Argentina e Rússia.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Aqui está a tabela combinando as informações das duas imagens em uma única tabela:

Ranking País Taxa real 1 Turquia 17,80% 2 Brasil 9,74% 3 Rússia 9,10% 4 Argentina 5,16% 5 Índia 4,21% 6 Colômbia 3,66% 7 México 3,54% 8 África do Sul 3,31% 9 Tailândia 2,77% 10 Indonésia 2,41% 11 Filipinas 2,09% 12 Hungria 1,97% 13 Israel 1,87% 14 China 1,76% 15 Malásia 1,67% 16 Hong Kong 1,52% 17 Suécia 1,40% 18 Chile 1,16% 19 República Tcheca 1,06% 20 França 1,03% 21 Polônia 0,90% 22 Itália 0,71% 23 Cingapura 0,66% 24 Nova Zelândia 0,58% 25 Grécia 0,56% 26 Coreia do Sul 0,31% 27 Estados Unidos 0,26% 28 Austrália 0,23% 29 Suíça 0,07% 30 Reino Unido 0,03% 31 Taiwan 0,01% 32 Bélgica 0,01% 33 Portugal -0,17% 34 Alemanha -0,40% 35 Dinamarca -0,52% 36 Espanha -1,08% 37 Japão -1,35% 38 Canadá -1,62% 39 Áustria -1,99% 40 Holanda -3,05% Média Geral 1,78%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.