Balão cai em Capela do Alto e deixa uma pessoa morta e ao menos 10 feridos

Um balão tripulado com 33 pessoas caiu na manhã deste domingo, 15, em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. Uma mulher morreu e outras 10 vítimas foram socorridas com ferimentos leves, segundo informações do g1.

O acidente aconteceu por volta das 8h no bairro Distrito do Porto, nas proximidades da estrada General Portela. A área foi isolada pela Polícia Militar, que acionou a Perícia Técnica e o Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Empresa já havia sido fechada, mas continuava operando

Segundo o g1, a Confederação Brasileira de Balonismo afirmou que o balão envolvido no acidente não fazia parte do corpo de atletas oficiais nem possuía documentação regular. A entidade também afirmou que a empresa responsável já havia sido fechada diversas vezes pela prefeitura, mas seguia atuando de forma clandestina.

Campeonato oficial não tem relação com acidente

Durante o fim de semana, Boituva — cidade vizinha a Capela do Alto — sediava um campeonato oficial de balonismo. A confederação esclareceu que o balão acidentado não participava do evento e que não há qualquer vínculo entre as atividades.

“Não reflete em nada na nossa categoria e nem com o nosso campeonato”, destacou a confederação, em nota enviada à imprensa.

Por conta das condições climáticas, todos os passeios turísticos de balão em Boituva foram cancelados na manhã e tarde deste domingo.

Imagens do acidente foram compartilhadas por moradores

Imagens do momento após a queda foram enviadas por moradores locais, como o senhor Valério, dono do sítio onde o balão caiu, e pela seguidora Amanda, moradora de Capela do Alto. Elas mostram o balão danificado no solo e a movimentação de socorristas.

Segundo relatos divulgados pelo perfil Sorocabanices, as vítimas feridas foram levadas a hospitais da região.

A investigação oficial segue em andamento, e o Seripa irá apurar as causas da queda e a responsabilidade pelo voo clandestino.