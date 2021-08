Brasil tem 1.183 mortes por covid em 24h e total se aproxima de 565 mil

O Brasil registrou 1.183 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 564.890 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 899.

Os números foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta terça-feira, 10. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Segundo os dados, dois estados e o Distrito Federal apresentam tendência de alta nas mortes: Roraima, Rio Grande do Norte e DF.

Desde o começo da pandemia, o Brasil já confirmou 20.213.388 casos do novo coronavírus, com 35.245 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 32.474 diagnósticos por dia. Em seu pior momento a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano.

Vacinação no Brasil

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, mais de 22% dos brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a covid e estão imunizados contra a doença. São 46.902.420 doses de imunizantes aplicadas, o que corresponde a 22,15% da população.

Rio sem vacina

O Rio de Janeiro suspendeu a partir desta quarta-feira, 11, a aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 no município, quando homens e mulheres de 24 anos seriam vacinados. Já a aplicação da segunda dose segue normalmente. A prefeitura alega que a suspensão ocorreu por falta de imunizantes, sendo possível retomar a vacinação na quinta-feira, 12.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) fez o anúncio através de seu perfil no Twitter, onde culpou a demora do Ministério da Saúde para liberar as doses aos estados, que depois repassam aos municípios. Um carregamento que seria entregue ao longo do dia, nesta terça-feira, 10, vai atrasar e só chegará de madrugada.

"Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas para hoje só chegarão nesta madrugada. Isso nos leva a ter de suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã. Muito provavelmente retornamos na quinta. Em tempo: parte dessas 10 milhões de doses está lá desde 4/8!", escreveu o prefeito.

