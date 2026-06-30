Bairro da Zona Leste lidera ranking de roubos e furtos de carros em SP; veja a lista

A Penha assumiu a liderança do ranking dos bairros com maior número de roubos e furtos de veículos em São Paulo, mesmo em um cenário de queda da criminalidade na Região Metropolitana, segundo levantamento feito pela Ituran Brasil, empresa de telemetria e tecnologia veicular, com base nos dados da Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP).

Entre janeiro e abril, foram registrados 14.108 casos, ante 16.655 no mesmo período do ano anterior, uma redução de 15,3%. A mudança coloca também o Ipiranga entre as regiões com maior concentração de ocorrências.

Os dados mostram ainda uma mudança no perfil das ocorrências: os furtos ampliaram participação e passaram a responder por 87,1% dos registros, enquanto os roubos perderam espaço no total de casos.

No ranking dos bairros, a Penha assumiu a liderança com 238 ocorrências, após ocupar apenas a nona posição no levantamento anterior. O Ipiranga avançou da sétima para a segunda colocação, com 233 registros, enquanto o Tatuapé aparece em terceiro lugar, com 225 casos.

A antiga líder, Vila Matilde, caiu para a quinta posição depois de reduzir os registros de 288 para 217 ocorrências. Vila Mariana, São Lucas, São Mateus, Itaquera, Vila Prudente e Sapopemba seguem entre os bairros com maior concentração de crimes, enquanto a Lapa passa a integrar o grupo dos dez primeiros colocados, indicando maior relevância da Zona Oeste no levantamento mais recente.

Penha: 238 Ipiranga: 233 Tatuapé: 225 Vila Mariana: 221 Vila Matilde: 217 São Lucas: 204 São Mateus: 185 Itaquera: 181 Vila Prudente: 178 Sapopemba: 161 Lapa: 149

Além da mudança geográfica, o perfil dos veículos mais visados apresentou poucas alterações. O Hyundai HB20 permaneceu como o modelo com maior número de registros, passando de 845 para 644 ocorrências. Ford Ka, Chevrolet Onix e Volkswagen Gol continuam entre os primeiros colocados, embora todos tenham registrado queda no volume absoluto de casos.

O levantamento mostra ainda uma renovação parcial da lista dos modelos mais furtados ou roubados. O Renault Kwid passou a ocupar a sétima posição no ranking, enquanto o Nissan Kicks aparece entre os dez veículos mais visados. Em contrapartida, Volkswagen Fox e Fiat Strada deixaram o grupo.

Quarta-feira e período da noite concentram mais ocorrências

Os dados mostram que o comportamento dos crimes segue praticamente o mesmo ao longo da semana. A quarta-feira permanece como o dia com maior número de ocorrências, com 2.720 registros, seguida de perto pela quinta-feira, com 2.713 casos. A terça-feira completa o grupo dos dias com maior incidência, enquanto sábado e domingo registram os menores volumes.

O período da noite continua concentrando o maior número de roubos e furtos de veículos, com 4.137 ocorrências. Na sequência aparecem a tarde e a manhã. Já a madrugada ficou atrás da categoria de registros com horário não informado.

Outro padrão mantido é a preferência por veículos mais antigos. Automóveis com mais de dez anos de uso responderam pela maior parte das ocorrências, seguidos pelos modelos com idade entre cinco e dez anos. Juntas, essas duas faixas concentram a maioria dos registros, enquanto veículos com até dois anos representam a menor participação.

No recorte por municípios, a cidade de São Paulo continua concentrando o maior volume de ocorrências, com 9.379 registros. Guarulhos ultrapassou Santo André e assumiu a segunda posição no ranking, enquanto Osasco foi o único município entre os principais a registrar crescimento no número absoluto de casos, passando de 504 para 579 ocorrências.