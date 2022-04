Aviões da Gol e Azul se chocam em pátio de aeroporto de Campinas

Duas aeronaves se chocaram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na noite desta sexta-feira, 29. Não houve feridos e os aviões foram encaminhados para reparos.

Segundo nota enviada pela Gol Linhas Aéreas, o avião, que havia saído do Rio de Janeiro, estava taxiando no aeroporto quando atingiu acidentalmente a ponta da cauda de um avião da Azul com a ponta da asa. Os passageiros desembarcaram em segurança do voo G32026.

A Azul Linhas Aéreas informou, também em nota, que uma aeronave da Gol "atingiu acidentalmente a parte traseira da fuselagem de um avião da companhia". A Azul "destaca que não houve feridos e que a aeronave da empresa estava vazia e parada em pernoite".

Em postagem no twitter, o especialista em aviação Lito Sousa levantou algumas possibilidades que podem ter acontecido com os dois aviões.

