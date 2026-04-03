Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Avião de pequeno porte cai no Rio Grande do Sul

Queda em Capão da Canoa deixa três mortos e causa explosão em área residencial

(CNN Brasil/Reprodução)

(CNN Brasil/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de abril de 2026 às 12h25.

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira, 3, em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A aeronave atingiu um restaurante e imóveis próximos.

O Corpo de Bombeiros confirmou três mortes. A aeronave transportava quatro pessoas. Uma ainda não foi localizada até o momento.

Informações iniciais indicam que o avião voava em baixa altitude antes de perder sustentação e cair.

Impacto e danos

O acidente ocorreu após possível colisão com um poste nas proximidades do fim da pista. Em seguida, a aeronave atingiu a estrutura do restaurante.

Não havia clientes no local no momento do impacto. Moradores de residências vizinhas não ficaram feridos.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a queda e uma explosão logo após o impacto.

Atuação das equipes

A ocorrência foi registrada por volta das 10h40, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em área residencial.

O incêndio foi controlado e as equipes atuam na fase de rescaldo. Participam do atendimento o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, além de equipes municipais e da CEEE.

Acompanhe tudo sobre:acidentes-de-aviaoRio Grande do Sul

Mais de Brasil

Cartão de crédito será aceito em todas as estações do Metrô de SP, diz CEO da Autopass

O que abre e o que fecha na Páscoa? Veja os serviços que funcionam no feriado

Lula exonera Camilo Santana do MEC e nomeia Leonardo Barchini como novo ministro

Governo lança novo mapa do metrô de SP com a linha 17-ouro; veja

Mais na Exame

Pop

'Peaky Blinders': nova série escala estrela da Marvel para o elenco

Carreira

Geração Z valoriza home-office e Millennials bônus: o que cada geração quer no mercado de trabalho

Mercados

Crise no luxo: dona da Louis Vuitton tem pior início de ano da história

Negócios

Como o Rei do Mate aposta na economia do Ozempic para ir além dos R$ 410 milhões