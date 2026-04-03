Avião de pequeno porte cai no Rio Grande do Sul

(CNN Brasil/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 3 de abril de 2026 às 12h25.
Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira, 3, em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A aeronave atingiu um restaurante e imóveis próximos.
O Corpo de Bombeiros confirmou três mortes. A aeronave transportava quatro pessoas. Uma ainda não foi localizada até o momento.
Informações iniciais indicam que o avião voava em baixa altitude antes de perder sustentação e cair.
O acidente ocorreu após possível colisão com um poste nas proximidades do fim da pista. Em seguida, a aeronave atingiu a estrutura do restaurante.
Não havia clientes no local no momento do impacto. Moradores de residências vizinhas não ficaram feridos.
Imagens de câmeras de monitoramento registraram a queda e uma explosão logo após o impacto.
A ocorrência foi registrada por volta das 10h40, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em área residencial.
O incêndio foi controlado e as equipes atuam na fase de rescaldo. Participam do atendimento o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, além de equipes municipais e da CEEE.