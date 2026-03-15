Jato sai da pista e colide contra barranco ao pousar em aeroporto de Jundiaí

Um avião a jato saiu da pista após pousar no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (15). Ninguém ficou ferido.

Segundo a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto, a aeronave a jato Cessna modelo Citation 550, de prefixo PT-WIB, havia decolado do Aeroporto de Bragança Paulista com destino a Jundiaí.

No momento do acidente, houve uma excursão de pista durante o pouso. O avião acabou colidindo com o barranco na entrada de veículos para o hangar da empresa TAM. O incidente foi registrado por câmeras do aeroporto.

Ainda de acordo com a concessionária, não houve registro de feridos. O piloto conseguiu abandonar a aeronave sem maiores complicações e passa bem.

Investigação

O Seripa IV, órgão de investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável pela área de todo o Estado de São Paulo, já se deslocou ao local, e irá realizar a investigação do acidente.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado por volta das 9h45. Cerca de seis equipes foram enviadas ao aeroporto para atender a ocorrência.

De acordo com os bombeiros, houve apenas vazamento de combustível após o acidente, o que acarretou no fechamento temporário do aeroporto.