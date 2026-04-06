Gramado Summit 2026: Luiza Trajano é destaque do evento

A inteligência artificial virou pauta central nos negócios — mas o debate agora começa a mudar de tom.

Entre os dias 6 e 8 de maio, Gramado, na serra gaúcha, recebe mais uma edição da Gramado Summit, evento que reúne startups, empresas e executivos para discutir tecnologia, gestão e novos modelos de negócio.

A edição de 2026 terá novamente a participação de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, que sobe ao palco principal.

As inscrições para a edição 2026 do Negócios em Expansão, o maior prêmio para empresas brasileiras, já estão abertas e são gratuitas!

A presença da executiva acontece no momento em que o grupo reforça sua estratégia no setor de tecnologia.

O Magalu Cloud será novamente o apresentador oficial do evento, após parceria iniciada em 2025. A expectativa é reunir cerca de 23 mil pessoas e mais de 500 empresas, com projeção de crescimento de 30% e faturamento acima de 10 milhões de reais nesta edição.

“Ter o Magalu Cloud conosco novamente não é apenas um patrocínio, é a validação de que estamos construindo um ecossistema relevante para o País”, afirma Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit.

Para 2026, o evento adota o tema “Make it Human”, que propõe discutir o avanço da inteligência artificial e da automação sem perder o papel das relações humanas nos negócios. A programação acontece no Serra Park e reúne cerca de 10 palcos simultâneos, com conteúdos sobre marketing, vendas, finanças, inovação no setor público e saúde.

De evento de startups a encontro de grandes empresas

A Gramado Summit foi criada em 2017 por Marcus Rossi. Na primeira edição, reuniu cerca de 700 pessoas e 20 palestrantes, com foco em conectar startups a investidores.

Ao longo dos anos, o evento ampliou o escopo. Passou a atrair grandes empresas interessadas em parcerias e inovação aberta, ao mesmo tempo em que manteve espaço para negócios em estágio inicial.

Hoje, o encontro reúne desde fundadores de startups até executivos de grandes companhias. A chamada “batalha de startups” segue como uma das atrações centrais, com empresas competindo por investimento.

Modelo mistura negócios e experiência

A proposta do evento combina conteúdo com interação entre participantes. A programação inclui palestras durante o dia e atividades de networking à noite, além de uma área dedicada a alimentação dentro do espaço.

A escolha de Gramado também faz parte do formato. A cidade recebe milhares de visitantes durante o período do evento, o que pressiona a rede hoteleira local e amplia a circulação de pessoas na região.

Além da edição brasileira, a Gramado Summit deu início à expansão internacional em 2024, com uma edição em Punta del Este, no Uruguai.

Termômetro do mercado e vitrine de tecnologia

A presença de empresas como o Magazine Luiza e patrocinadores como Google for Startups, ApexBrasil e Sicredi reflete o interesse de grandes grupos em acompanhar tendências e se aproximar de novos negócios.

O evento também funciona como ponto de encontro para empresas que buscam testar soluções, apresentar produtos e negociar parcerias. A programação inclui desde discussões sobre inteligência artificial até temas ligados à gestão e operação de empresas.

Com ingressos a partir de cerca de 1.490 reais, a edição de 2026 ocorre em um momento em que empresas voltam a investir em encontros presenciais como forma de gerar negócios e conexões diretas.