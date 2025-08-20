Brasil

Avião da Força Aérea dos EUA pousa no Brasil

Sem identificação externa, aeronave "Gatekepper" é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06h51.

Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 06h52.

Um Boeing 757 sem identificação externa chamou a atenção ao aterrissar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta terça-feira, 19. A aeronave, pertencente ao governo dos Estados Unidos, é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA — a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos.

Após deixar os funcionários a capital gaúcha, a aeronave decolou às 19h52 com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Conforme antecipou o portal especializado Aeroin, o avião não exibe nenhum registro em sua fuselagem branca e é chamado no mundo militar como C-32B, um modelo modificado do Boeing 757-200. Diferente do C-32A, utilizado para transporte oficial de autoridades da Casa Branca, o C-32B é operado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana.

O grupo é baseado em Nova Jersey e o avião costuma ter como função principal transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, compostas por diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência.

A missão atual começou em 18 de agosto, partindo de Nova Jersey até Porto Alegre, com escalas em Tampa, na Flórida, e San Juan, em Porto Rico. A chegada à capital gaúcha ocorreu às 17h13. Até o momento, autoridades americanas e brasileiras não confirmaram oficialmente a razão da presença da aeronave.

Apelidado de “Gatekeeper” (“Porteiro”), o avião já foi mobilizado em crises internacionais, como a explosão no porto de Beirute, em 2020, e em eventos de grande visibilidade, incluindo os Jogos Olímpicos. Equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, o C-32B garante mobilidade e autonomia a operações sigilosas em qualquer parte do mundo.

Leia a nota do aeroporto de POA na íntegra:

Uma aeronave da Força Aérea dos EUA pousou no aeroporto de Porto Alegre às 17h13. O avião veio de Porto Rico. A previsão é que decole às 20h25 com destino a Guarulhos

Leia a nota do aeroporto de GRU na íntegra:

A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão nesta noite, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências.

