Avião da Força Aérea dos EUA pousa no Brasil

Um Boeing 757 sem identificação externa chamou a atenção ao aterrissar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta terça-feira, 19. A aeronave, pertencente ao governo dos Estados Unidos, é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA — a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos.

Após deixar os funcionários a capital gaúcha, a aeronave decolou às 19h52 com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Conforme antecipou o portal especializado Aeroin, o avião não exibe nenhum registro em sua fuselagem branca e é chamado no mundo militar como C-32B, um modelo modificado do Boeing 757-200. Diferente do C-32A, utilizado para transporte oficial de autoridades da Casa Branca, o C-32B é operado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana.

O grupo é baseado em Nova Jersey e o avião costuma ter como função principal transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, compostas por diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência.

A missão atual começou em 18 de agosto, partindo de Nova Jersey até Porto Alegre, com escalas em Tampa, na Flórida, e San Juan, em Porto Rico. A chegada à capital gaúcha ocorreu às 17h13. Até o momento, autoridades americanas e brasileiras não confirmaram oficialmente a razão da presença da aeronave.

Apelidado de “Gatekeeper” (“Porteiro”), o avião já foi mobilizado em crises internacionais, como a explosão no porto de Beirute, em 2020, e em eventos de grande visibilidade, incluindo os Jogos Olímpicos. Equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, o C-32B garante mobilidade e autonomia a operações sigilosas em qualquer parte do mundo.

Leia a nota do aeroporto de POA na íntegra:

Uma aeronave da Força Aérea dos EUA pousou no aeroporto de Porto Alegre às 17h13. O avião veio de Porto Rico. A previsão é que decole às 20h25 com destino a Guarulhos

Leia a nota do aeroporto de GRU na íntegra:

A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão nesta noite, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências.